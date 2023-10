Z sufitu spadły szczątki. Do prokuratury zgłosiła się kobieta, która szuka ojca

Do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) zgłosiła się kobieta, która podejrzewa, że szczątki znalezione w lutym podczas wyburzania budynku na terenie Elektrowni Stalowa Wola, mogą należeć do jej ojca. Od kobiety pobrano materiał biologiczny, który zostanie porównany z tym wyodrębnionym ze szczątków.

- Zachodzi podejrzenie, że znalezione w budynku szczątki mogą należeć do osoby wskazanej przez tę kobietę. Został od niej pobrany materiał biologiczny i razem z materiałem biologicznym pobranym ze szczątków został wysłany do laboratorium w Warszawie w celu ich porównania - powiedział nam Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Wyburzali budynek, z sufitu spadły szczątki

Do zdarzenia doszło na początku lutego na terenie Elektrowni Stalowa Wola. Podczas wyburzania budynku na terenie elektrowni oberwał się sufit, z którego spadły ludzkie szczątki, fragmenty odzieży, but oraz koc.

Jak informował nas wówczas Adam Cierpiatka, szef stalowowolskiej prokuratury rejonowej, na podstawie oględzin kości ustalono, że należą one do mężczyzny, a czas ich ekspozycji wynosi około 10 lat. Na kościach biegli nie znaleźli śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby, ale śledczy nie wykluczają takiej wersji.