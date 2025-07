Troje dzieci, jedna hulajnoga, zero kasków. Nagranie

Trójka dzieci na hulajnodze elektrycznej, Stalowa Wola (Podkarpackie) Źródło: Dariusz/Kontakt24

Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24 od pana Dariusza. Widać na nim, jak troje dzieci jedzie na hulajnodze, żadne z nich nie ma kasku. Niebezpieczne zachowanie mężczyzna nagrał w niedzielę około godziny 15 na osiedlu w Stalowej Woli.

- Takie rzeczy dzieją się tutaj bardzo często, jest to osiedle centralne w Stalowej Woli. Zgłaszałem problem na ostatniej komisji bezpieczeństwa, gdzie pan komendant policji powiedział mi, że trwają już prace nad zmianą przepisów i będą prowadzić kontrole. Dzieci jeżdżą na osiedlu po dwie osoby, na pewno około 30 kilometrów na godzinę. Wraz z jedną panią radną z naszego miasta chcemy uświadamiać rodziców, by bardziej zwracali na to uwagę - skomentował pan Dariusz.

Jak tłumaczy, dzieci w pewnym momencie zjechały z chodnika na ulicę osiedlową i pojechały dalej, prawdopodobnie na plac zabaw. - Jechali tak szybko, że jak wyszedłem już z klatki, to ich nigdzie nie zauważyłem. U nas te hulajnogi są po prostu nagminne - dodał.

Liczba wypadków rośnie, a przepisy nie zawsze działają

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2025 roku Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji odnotowało 223 wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych, co oznacza wzrost o 40 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W wyniku tych zdarzeń 242 osoby zostały ranne, a jedna poniosła śmierć.

Według danych Instytutu Transportu Samochodowego, w ciągu ostatniego roku doszło do 624 kolizji z hulajnogami, które pociągnęły za sobą tragiczne konsekwencje. Pięć osób zginęło, a 619 zostało rannych, w tym 220 doznało poważnych obrażeń.

Obowiązujące w Polsce przepisy są niepełne i dodatkowo rzadko są egzekwowane. Chociaż maksymalna dozwolona prędkość hulajnogi to 20 km/h, można zobaczyć osoby jadące nimi z prędkościami trzykrotnie lub nawet czterokrotnie przekraczającymi ten limit. Co więcej, wielu użytkowników porusza się tam, gdzie nie mają do tego prawa.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Aby korzystać z elektrycznych hulajnóg, osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, takie jak karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Jadąc na hulajnodze, dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą korzystać z drogi publicznej, z wyjątkiem strefy zamieszkania, gdzie mogą to robić pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnogą elektryczną należy poruszać się głównie po drodze lub pasie ruchu dla rowerów. Jeśli nie ma takiej infrastruktury, można korzystać z jezdni tylko wtedy, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h. W sytuacji, gdy prędkość dopuszczalna na jezdni przekracza 30 km/h, a brak jest dróg rowerowych, jazda możliwa jest po chodniku lub drodze dla pieszych, przy czym trzeba ustępować pierwszeństwa pieszym i dostosować prędkość do ich tempa. Obecnie nie ma obowiązku zakładania kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej.