Niewidomy senior szedł środkiem ronda

Stalowa Wola na Podkarpaciu Źródło: Google Earth

Przejeżdżając przez jedno z rond, policjanci zauważyli mężczyznę idącego środkiem jezdni.

– Zatrzymali radiowóz, by sprawdzić, co było powodem takiego zachowania. Okazało się, że mężczyzna jest osobą niewidomą, omyłkowo zszedł z przejścia dla pieszych i stracił orientację, przez co znalazł się na jezdni – przekazała stalowowolska policja.

79-letni mężczyzna, nieświadomy zagrożenia, próbował samodzielnie zorientować się w sytuacji. Policjanci bezpiecznie przeprowadzili go na chodnik. Nie wymagał pomocy medycznej.

Policjanci pomogli mężczyźnie bezpiecznie opuścić jezdnię Źródło: KPP w Stalowej Woli