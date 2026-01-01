Niewidomy senior szedł środkiem ronda

Przejeżdżając przez jedno z rond, policjanci zauważyli mężczyznę idącego środkiem jezdni.
– Zatrzymali radiowóz, by sprawdzić, co było powodem takiego zachowania. Okazało się, że mężczyzna jest osobą niewidomą, omyłkowo zszedł z przejścia dla pieszych i stracił orientację, przez co znalazł się na jezdni – przekazała stalowowolska policja.
79-letni mężczyzna, nieświadomy zagrożenia, próbował samodzielnie zorientować się w sytuacji. Policjanci bezpiecznie przeprowadzili go na chodnik. Nie wymagał pomocy medycznej.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Stalowej Woli