Uderzył w latarnię i drzewo, próbował uciekać. Najbliższy rok spędzi w więzieniu

Okazał się nim 39-letni mieszkaniec Stalowej Woli. "Podczas prowadzonych czynności mężczyzna próbował wprowadzić funkcjonariuszy w błąd co do swojej tożsamości, podając dane brata. Zrobił to celowo, ponieważ miał świadomość, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności" - podała policja.