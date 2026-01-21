Atakował nożem ludzi w galerii, zginęła jedna osoba. Mężczyzna może opuścić szpital

Stalowa Wola na Podkarpaciu Źródło: Google Earth

Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Lublinie sędzia Magdalena Kuczyńska przekazała w środę informację o utrzymaniu w mocy decyzji zamojskiego sądu, który wcześniej uchylił Konradowi K. środek zabezpieczający w formie pobytu w szpitalu psychiatrycznym i zastosował w zamian terapię ambulatoryjną. Orzeczenie jest prawomocne.

- Tym samym mężczyzna może opuścić zakład psychiatryczny - dodała rzeczniczka.

Z opinii biegłych psychiatrów i psychologa ze szpitala w Radecznicy wynikało, że już nie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że Konrad K. może ponownie popełnić przestępstwo o znacznej społecznej szkodliwości.

– Sąd dopuścił także opinię innych biegłych. Specjaliści ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie zaopiniowali w ten sam sposób, że nie ma już potrzeby dalszego pobytu w szpitalu i wnioskowali o zastosowanie terapii wobec Konrada K. – wyjaśniał rzecznik Sądu Okręgowego w Zamościu Paweł Tobała.

Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury

Od decyzji sądu pierwszej instancji odwołała się Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, która uznała, że nie wzięto pod uwagę wszystkich istotnych okoliczności.

"Zdaniem oskarżyciela właściwa i kompleksowa ocena tych wszystkich okoliczności wskazuje, że nie występuje pozytywna prognoza kryminologiczna i konieczne jest dalsze stosowanie wobec niego środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym" – napisano w komunikacie.

Do czasu rozpatrzenia zażalenia Konrad K. - na wniosek śledczych - pozostawał w placówce. Gdyby sąd tego nie uwzględnił, mężczyzna opuściłby lecznicę. Tak było pod koniec 2024 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił później decyzję zamojskiego sądu i umieścił Konrada K. ponownie w szpitalu psychiatrycznym.

Atak w galerii

Konrad K. w październiku 2017 r. w galerii handlowej w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) ranił dwoma nożami 9 osób. Jedna z nich zmarła. Biegli uznali go za niepoczytalnego, w związku z czym nie mógł odpowiadać karnie za zarzucane mu czyny. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu umorzył w grudniu 2018 r. śledztwo w tej sprawie i zdecydował o umieszczeniu wówczas 28-letniego mężczyzny na leczeniu w zakładzie psychiatrycznym.

W trakcie postępowania prokuratura postawiła Konradowi K. łącznie 18 zarzutów, w tym jeden zarzut zabójstwa i dziewięć usiłowania zabójstwa. Gdyby odpowiadał w procesie karnym, groziłoby mu nawet dożywocie.

