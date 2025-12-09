Logo strona główna
Rzeszów

Groził śmiercią prokuratorowi, który kiedyś go oskarżył  

shutterstock_2081074822
Stalowa Wola na Podkarpaciu
Źródło: Google Earth
Do trzech lat więzienia grozi 36-letniemu Mateuszowi S., który według ustaleń śledczych miał grozić śmiercią prokuratorowi, który w przeszłości go oskarżył. Decyzją sądu 36-latek na trzy miesiące trafił do aresztu.

Prokuratura Rejonowa w Mielcu nadzoruje dochodzenie przeciwko 36-letniemu Mateuszowi S. mieszkańcowi Stalowej Woli podejrzanemu o kierowanie gróźb karalnych wobec prokuratora i jego najbliższej rodziny. 

Groził śmiercią i znieważał

"Z przedstawionego podejrzanemu zarzutu wynika, że w listopadzie 2025 roku za pośrednictwem aplikacji Messenger kierował w stronę prokuratora wykonującego czynności w Prokuraturze Rejonowej w Stalowej Woli oraz jego najbliższej rodziny groźby pozbawienia życia oraz znieważał go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe" - przekazał Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Z ustaleń postępowania wynika, że prokurator, któremu Mateusz S. groził, w przeszłości oskarżył 36-latka o przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. "Po zakończeniu tamtego postępowania Mateusz S. telefonicznie znieważył autora aktu oskarżenia, w wyniku czego został skazany na karę grzywny" - poinformował Andrzej Dubiel.

Grozi mu do trzech lat więzienia

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Sąd zastosował wobec Mateusza S. trzymiesięczny areszt. Za kierowanie gróźb karalnych grozi do trzech lat więzienia.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Gabo_Arts/Shutterstock

PodkarpacieNarkotykiProkuraturaWyroki sądowe w Polsce
