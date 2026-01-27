Dwa razy oblała kobietę kwasem masłowym

Stalowa Wola na Podkarpaciu Źródło: Google Earth

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, do zdarzenia doszło 24 lipca 2025 roku. 49-letnia Anna K. oraz 26-letnia Wiktoria K. zniszczyły samochód 30-letniej Agnieszki R.

- Anna K. podstępem zwabiła kobietę do miejsca swojego zamieszkania, a następnie Wiktoria K., uprzednio przygotowaną substancję o działaniu drażniącym i zapachowym w postaci kwasu masłowego, oblała nią karoserię i wnętrze samochodu pokrzywdzonej, powodując zniszczenie pojazdu o wartości rynkowej niespełna 10 tysięcy złotych - podał prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Oblała poszkodowaną kwasem masłowym

Śledczy zarzucają również Wiktorii K. usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 26-latka wylała dwukrotnie na twarz i plecy pokrzywdzonej kwas masłowy.

- Kobieta doznała obrażeń ciała powyżej siedmiu dni, jednak zamierzonego skutku w postaci spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Wiktora K. nie osiągnęła z uwagi na udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną - dodał prokurator Dubiel.

Wobec Wiktorii K. sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Kobietom grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem, za które grozi od trzech do 20 lat pozbawienia wolności.

