Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Skoczył z zapory w Solinie. Ratownicy próbują wydobyć ciało z jeziora

|
Mężczyzna wskoczył do wody z zapory we wtorek około godziny 19
Strażacy próbują wyciągnąć ciało mężczyzny, który wskoczył do Jeziora Solińskiego
Źródło wideo: Podkarpacka Policja
Źródło zdj. gł.: OSP Polańczyk
Trwa próba wydobycia z wody ciała mężczyzny, który we wtorek wieczorem skoczył z zapory w Solinie na Podkarpaciu. Do działań zaangażowano specjalistyczny sprzęt, w tym podwodnego drona, który zlokalizował ciało na dużej głębokości.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Solinie. - Około godziny 19 policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że z zapory wodnej do wody najprawdopodobniej skoczył mężczyzna - powiedziała nam aspirant Natalia Brzozowska z policji w Lesku.

Jak dodała, na miejsce skierowani zostali policjanci, strażacy i ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania trwały do północy we wtorek i zostały wznowione w środę rano. 

Mężczyzna wskoczył do wody z zapory
Mężczyzna wskoczył do wody z zapory
Źródło zdjęcia: OSP Polańczyk

Podczas akcji poszukiwawczej w środę krótko po godzinie 12 dron wodny zlokalizował najprawdopodobniej ciało mężczyzny. Jak przekazała nam aspirant Brzozowska, znajdowało się na głębokości około 50 metrów. 

Jednak w środę nie udało się go wyciągnąć z wody. Ze względu na trudne warunki - duże zamulenie dna - akcja została przerwana i rano w czwartek została wznowiona.

W akcji podwodny dron

Kluczową rolę w akcji odgrywa podwodny dron będący na wyposażeniu policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. To właśnie dzięki niemu funkcjonariusze zlokalizowali ciało mężczyzny znajdujące się na dużej głębokości. Jak informuje podkarpacka policja, trudne warunki panujące pod wodą uniemożliwiły bezpieczne zejście nurków na dno, dlatego wykorzystanie nowoczesnej technologii okazało się niezbędne.

Dron pozwolił dokładnie przeszukać dno zbiornika i prowadzić działania na głębokościach niedostępnych dla tradycyjnych metod poszukiwawczych.

Policjanci prowadzą przygotowania do akcji wydobycia ciała z wody.

Klatka kluczowa-476029
Strażacy próbują wyciągnąć ciało mężczyzny, który wskoczył do Jeziora Solińskiego
Źródło: Podkarpacka Policja

Działania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lesku. 

Policjanci na razie nie ustalili tożsamości osoby, która wskoczyła do wody. 

Poszukiwania mężczyzny mają zostać wznowione w czwartek
Poszukiwania mężczyzny mają zostać wznowione w czwartek
Źródło zdjęcia: OSP Polańczyk
TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
shutterstock_1503082556
Komputer psuje oczy? Ekspert obala mit
Wywiad medyczny
25 min
cnb przejazd niestrzezony
Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?
Czarno na białym
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
BieszczadyPodkarpacieStraż pożarnaPolicjaWOPR
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Kolizja czterech pojazdów na S7. Jedno z aut spłonęło
Cztery auta zderzyły się na ekspresówce. Jedno spłonęło
Trójmiasto
Donald Tusk
Tusk chce budowy pomnika. "Jarosław chyba nie odmówi"
Polska
Ukraińscy żołnierze. Zdjęcie z 10 listopada
UE chce wykluczyć z ochrony Ukraińców w wieku poborowym. Jest stanowisko Polski
Świat
Zapory antyterrorystyczne na Krakowskim Przedmieściu
Zapory antyterrorystyczne stanęły na Krakowskim Przedmieściu
WARSZAWA
FRANKFURT, NIEMCY – 5 LIPCA 2024: Boeing 787-9 Lufthansy o rejestracji D-ABPA zaparkowany na międzynarodowym lotnisku we Frankfurcie w Niemczech
Samolot uszkodzony podczas postoju. Kilka osób zostało rannych
Świat
Para zostawiła dziewczynkę w aucie i poszła pić alkohol
Zostawili córkę w aucie, poszli pić alkohol
Poznań
Opóźnienia pociągu Podhalanin, postoje w Wielkopolsce
Seria zdarzeń na trasie. Pociąg ma prawie pięć godzin opóźnienia
Szczecin
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Zła diagnoza, ciężka choroba i specjalny lot. Klaudia jest już w Polsce
Maciej Knapik
Chronione okazy bez wymaganych pozwoleń przewoziła w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy
Prześwietlili bagaż, kobiecie grozi więzienie
Rzeszów
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Złamali zasadę "nigdy nie sprzedawaj". Bitcoin z drastycznym spadkiem
BIZNES
W akcji wzięło udział Dolnośląskie WOPR
Pijani turyści pływali w Odrze. Postawili służby na nogi
Wrocław
Burza, ulewy
Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty
METEO
imageTitle
Maja Chwalińska rusza do walki o finał Rolanda Garrosa
RELACJA
maki lato słońce
Ciepło, cieplej, gorąco. Pogoda na długi weekend
METEO
Mirra Andriejewa
19-latka pierwszą finalistką Rolanda Garrosa
EUROSPORT
Albania. Ochroniarze przy planowanej inwestycji na wybrzeżu
Zięć Trumpa i dziewicze plaże odgrodzone drutem kolczastym. Albańczycy wyszli na ulice
Świat
Katastrofa samolotu w Chorwacji
Katastrofa samolotu w Chorwacji. "Wpadł w spiralę i rozbił się o ziemię"
Świat
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Podejrzenia fikcyjnych małżeństw. TSUE: kraje członkowskie mogą badać je nawet u obywateli UE
Świat
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
"Dzisiejsze uzasadnienie sądu było pokazaniem, że Jarosław Kaczyński kłamał"
Justyna Sochacka
Zbigniew Ziobro
"Przebił moralne dno". Oświadczenie Ziobry i pytania
Polska
Kierujący uderzył w latarnię w Konstancinie-Jeziornie
Z promilami i bez prawa jazdy. Jazdę zakończył na latarni
WARSZAWA
Tyr, Liban
Hezbollah odrzucił porozumienie z Izraelem
Świat
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
BIZNES
Sławomir Mentzen
Mentzen stracił miliony w kryptowalutach. Znamy jego majątek
BIZNES
Unia Europejska Komisja
KE chce kar finansowych dla Polski i Hiszpanii
BIZNES
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
BIZNES
imageTitle
"Cud na Evereście". Po siedmiu dniach wrócił o własnych siłach
EUROSPORT
Burza, burze
Nawet 40 litrów deszczu. IMGW ostrzega
METEO
Mateusz Morawiecki
Taki majątek zgromadził Mateusz Morawiecki. Oświadczenie byłego premiera
BIZNES
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Mama Klaudii: teraz wszystko w rękach lekarzy
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica