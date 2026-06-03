Rzeszów Skoczył z zapory w Solinie. Ratownicy próbują wydobyć ciało z jeziora Martyna Sokołowska |

Strażacy próbują wyciągnąć ciało mężczyzny, który wskoczył do Jeziora Solińskiego Źródło wideo: Podkarpacka Policja Źródło zdj. gł.: OSP Polańczyk

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Do zdarzenia doszło we wtorek w Solinie. - Około godziny 19 policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że z zapory wodnej do wody najprawdopodobniej skoczył mężczyzna - powiedziała nam aspirant Natalia Brzozowska z policji w Lesku.

Jak dodała, na miejsce skierowani zostali policjanci, strażacy i ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania trwały do północy we wtorek i zostały wznowione w środę rano.

Mężczyzna wskoczył do wody z zapory Źródło zdjęcia: OSP Polańczyk

Podczas akcji poszukiwawczej w środę krótko po godzinie 12 dron wodny zlokalizował najprawdopodobniej ciało mężczyzny. Jak przekazała nam aspirant Brzozowska, znajdowało się na głębokości około 50 metrów.

Jednak w środę nie udało się go wyciągnąć z wody. Ze względu na trudne warunki - duże zamulenie dna - akcja została przerwana i rano w czwartek została wznowiona.

W akcji podwodny dron

Kluczową rolę w akcji odgrywa podwodny dron będący na wyposażeniu policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. To właśnie dzięki niemu funkcjonariusze zlokalizowali ciało mężczyzny znajdujące się na dużej głębokości. Jak informuje podkarpacka policja, trudne warunki panujące pod wodą uniemożliwiły bezpieczne zejście nurków na dno, dlatego wykorzystanie nowoczesnej technologii okazało się niezbędne.

Dron pozwolił dokładnie przeszukać dno zbiornika i prowadzić działania na głębokościach niedostępnych dla tradycyjnych metod poszukiwawczych.

Policjanci prowadzą przygotowania do akcji wydobycia ciała z wody.

Strażacy próbują wyciągnąć ciało mężczyzny, który wskoczył do Jeziora Solińskiego Źródło: Podkarpacka Policja

Działania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lesku.

Policjanci na razie nie ustalili tożsamości osoby, która wskoczyła do wody.

Poszukiwania mężczyzny mają zostać wznowione w czwartek Źródło zdjęcia: OSP Polańczyk

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