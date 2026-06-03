Rzeszów Skoczył z zapory w Solinie. Trudna akcja ratowników

Widok na jezioro z okna gondoli. Nowa atrakcja nad zaporą w Solinie Źródło wideo: PAP/Darek Delmanowicz, Art Service 2 Źródło zdj. gł.: OSP Polańczyk

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek (2 czerwca) w Solinie. - Około godziny 19 policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że z zapory wodnej do wody najprawdopodobniej skoczył mężczyzna - powiedziała nam aspirant Natalia Brzozowska z policji w Lesku.

Jak dodała, na miejsce skierowani zostali policjanci, strażacy i ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania trwały do północy we wtorek i zostały wznowione w środę rano.

Mężczyzna wskoczył do wody z zapory we wtorek około godziny 19 Źródło zdjęcia: OSP Polańczyk

Podczas akcji poszukiwawczej w środę krótko po godzinie 12 dron wodny zlokalizował najprawdopodobniej ciało mężczyzny. Jak przekazała nam aspirant Brzozowska, znajdowało się na głębokości około 50 metrów.

Jednak w środę nie udało się go wyciągnąć z wody. Ze względu na trudne warunki - duże zamulenie dna - akcja została przerwana i będzie kontynuowana w czwartek.

Policjanci na razie nie ustalili tożsamości osoby, która wskoczyła do wody.

Poszukiwania mężczyzny mają zostać wznowione w czwartek Źródło zdjęcia: OSP Polańczyk

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo