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Skoczył z zapory w Solinie. Trudna akcja ratowników

Mężczyzna wskoczył do wody z zapory we wtorek około godziny 19
Widok na jezioro z okna gondoli. Nowa atrakcja nad zaporą w Solinie
Źródło wideo: PAP/Darek Delmanowicz, Art Service 2
Źródło zdj. gł.: OSP Polańczyk
Trwają poszukiwania mężczyzny, który we wtorek wieczorem skoczył z zapory w Solinie na Podkarpaciu. Mimo akcji służb i wykorzystania specjalistycznego sprzętu w środę nie udało się go znaleźć. Akcja ma zostać wznowiona w czwartek.

Do zdarzenia doszło we wtorek (2 czerwca) w Solinie. - Około godziny 19 policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że z zapory wodnej do wody najprawdopodobniej skoczył mężczyzna - powiedziała nam aspirant Natalia Brzozowska z policji w Lesku.

Jak dodała, na miejsce skierowani zostali policjanci, strażacy i ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania trwały do północy we wtorek i zostały wznowione w środę rano. 

Mężczyzna wskoczył do wody z zapory we wtorek około godziny 19
Mężczyzna wskoczył do wody z zapory we wtorek około godziny 19
Źródło zdjęcia: OSP Polańczyk

Podczas akcji poszukiwawczej w środę krótko po godzinie 12 dron wodny zlokalizował najprawdopodobniej ciało mężczyzny. Jak przekazała nam aspirant Brzozowska, znajdowało się na głębokości około 50 metrów. 

Jednak w środę nie udało się go wyciągnąć z wody. Ze względu na trudne warunki - duże zamulenie dna - akcja została przerwana i będzie kontynuowana w czwartek. 

Policjanci na razie nie ustalili tożsamości osoby, która wskoczyła do wody. 

Poszukiwania mężczyzny mają zostać wznowione w czwartek
Poszukiwania mężczyzny mają zostać wznowione w czwartek
Źródło zdjęcia: OSP Polańczyk
TVN24
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
BieszczadyPodkarpacieStraż pożarnaPolicjaWOPR
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