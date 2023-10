Zabójstwo kobiety i raniony mężczyzna. Policja aresztowała podejrzewanego 20-latka

czytaj dalej

Przyjechałem do Izraela z prostym przesłaniem: nie jesteście sami, nie będziemy stać z boku i nic nie robić - zapewniał prezydent USA Joe Biden w swoim przemówieniu w Tel Awiwie. - Przestrzegam was. Gdy czujecie ten gniew, nie pozwólcie, by was pochłonął. Po 11 września my w Stanach Zjednoczonych, choć dążyliśmy do sprawiedliwości i ją otrzymaliśmy, popełniliśmy też błędy - przyznał.