Zadał matce 69 ciosów nożem, kobieta zmarła. Jest decyzja o obserwacji psychiatrycznej

Jakub W. został przebadany przez zespół biegłych: dwóch psychiatrów i psychologa. Uznali oni jednak, że po jednorazowym badaniu 20-latka nie są w stanie uzyskać pełnego i ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego, i że do wydania opinii w tej sprawie konieczna jest obserwacja psychiatryczna w warunkach zamkniętych. Aby obserwacja się odbyła, konieczna jest zgoda sądu. Prokuratura Rejonowa w Jaśle, prowadząca śledztwo w tej sprawie, skierowała zatem do sądu wniosek w tej sprawie. Wiceszefowa prokuratury w Jaśle Katarzyna Skrudlik-Rączka przekazała, że sąd przychylił się do tego wniosku i wyraził zgodę na obserwację psychiatryczną podejrzanego w warunkach szpitala psychiatrycznego w Jarosławiu. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna. "Po jej uprawomocnieniu rozpoczniemy formalności w tej sprawie, m.in. ustalimy ze szpitalem datę przyjęcia podejrzanego na oddział, przygotujemy też jego transport do szpitala" – wyjaśniła prokurator. Jakub W. przebywa cały czas w areszcie. Obserwacja w warunkach zamkniętych trwa zazwyczaj cztery tygodnie, ale może zostać, na wniosek biegłych, przedłużona przez sąd o dwa tygodnie.