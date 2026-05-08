Rzeszów Pijany wyprzedzał na podwójnej ciągłej i doprowadził do zderzenia. Usłyszał wyrok

Sędziszów Małopolski (Podkarpacie) Źródło: google earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło 16 sierpnia 2025 roku na drodze krajowej numer 94 w Sędziszowie Małopolskim. Jak ustalono w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Ropczycach, 42-letni Krzysztof O. wyprzedzał w miejscu niedozwolonym, przekraczając linię podwójną ciągłą. Doprowadził w ten sposób do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem.

W wyniku zderzenia kierowca i pasażer drugiego auta - kobieta i mężczyzna, mieszkańcy Rzeszowa - doznali ciężkich obrażeń, w tym licznych złamań oraz urazów wielonarządowych.

Był pijany i już wcześniej karany

Bezpośrednio po wypadku badanie alkomatem wykazało u kierowcy ponad 1,8 promila alkoholu. W toku śledztwa ustalono również, że mężczyzna był już wcześniej prawomocnie skazany w Niemczech za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Krzysztof O. przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

11 lat więzienia

Sąd skazał mężczyznę na 11 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo orzekł po 20 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonych i świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

"Prokuratura oceniła wydane rozstrzygnięcie jako słuszne i adekwatne do stopnia zawinienia oskarżonego oraz społecznej szkodliwości popełnionych czynów" - przekazał w komunikacie Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo