Pijany wyprzedzał na podwójnej ciągłej i doprowadził do zderzenia. Usłyszał wyrok
Do wypadku doszło 16 sierpnia 2025 roku na drodze krajowej numer 94 w Sędziszowie Małopolskim. Jak ustalono w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Ropczycach, 42-letni Krzysztof O. wyprzedzał w miejscu niedozwolonym, przekraczając linię podwójną ciągłą. Doprowadził w ten sposób do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem.
W wyniku zderzenia kierowca i pasażer drugiego auta - kobieta i mężczyzna, mieszkańcy Rzeszowa - doznali ciężkich obrażeń, w tym licznych złamań oraz urazów wielonarządowych.
Był pijany i już wcześniej karany
Bezpośrednio po wypadku badanie alkomatem wykazało u kierowcy ponad 1,8 promila alkoholu. W toku śledztwa ustalono również, że mężczyzna był już wcześniej prawomocnie skazany w Niemczech za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.
Krzysztof O. przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.
11 lat więzienia
Sąd skazał mężczyznę na 11 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo orzekł po 20 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonych i świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
"Prokuratura oceniła wydane rozstrzygnięcie jako słuszne i adekwatne do stopnia zawinienia oskarżonego oraz społecznej szkodliwości popełnionych czynów" - przekazał w komunikacie Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
Źródło: tvn24.pl
