"Nie każdy pies przetrwa zimę, dla niektórych to będzie ich ostatnia". Schroniska apelują o adopcje

130 psów czeka na dom. "Nie każdy da radę przetrwać tę zimę"

Jak dodaje, najwięcej psów w schroniskach odchodzi właśnie zimą, to dlatego opiekunowie zwierząt zdecydowali się na apel do mieszkańców w sprawie adopcji. - Nie ukrywam, że preferujemy domy stałe. Wydanie psa na kilka dni nie rozwiązuje problemu. Za chwilę będzie kolejna fala mrozów i mamy go wydać drugi raz? To nie jest do końca dobre dla psa, bo my wiemy, że dajemy psa na czas mrozów - ja to wiem, pani i wszyscy, którzy organizują akcję, ale pies tego nie wie. Pies opuszczając bramę schroniska jest szczęśliwy, bo pojawił się człowiek i myśli, że jedzie do domu i że będzie tam żył długo i szczęśliwie. Posiedzi tam tydzień dwa, przyzwyczai się do ludzi, a pies przyzwyczaja się bardzo szybko, i po tym krótkim dobrobycie powrót do boksu, do schroniska, może być dla zwierzęcia traumą - wyjaśnia Joanna Puchalska-Tracz.