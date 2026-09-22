Kryzys w szpitalu, reakcja władz powiatu. Zwolnienia wstrzymane
Sytuacja w sanockim szpitalu jest bardzo napięta. W poniedziałek pomiędzy Małgorzatą Sawicką, przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sanockim szpitalu, a dyrektorką placówki Wiolettą Kacperską miało dojść do spięcia. Jak przekazała nam szefowa związku, dyrektorka miała próbować "wtargnąć" do siedziby związku. Z Wiolettą Kacperską nie udało nam się w poniedziałek porozmawiać.
Zarząd ZZPiP zażądał natychmiastowego odwołania dyrektorki ze stanowiska. Związkowcy zdecydowali też, że pozostaną w siedzibie związku do czasu spełnienia tego postulatu.
Po południu w siedzibie związku pojawił się wicestarosta sanocki Damian Biskup.
Po trwających kilka godzin rozmowach starosta Robert Pieszczoch, który przebywa za granicą, skierował do związkowców pismo dotyczące dalszych działań władz powiatu.
Poinformował w nim, że najbliższe posiedzenia Rady Społecznej Szpitala oraz Zarządu Powiatu Sanockiego będą poświęcone sytuacji placówki.
"Podczas posiedzenia zostaną omówione wszystkie istotne aspekty dotyczące sytuacji finansowej szpitala. Jednocześnie informuję, że po rozmowie z panią dyrektor szpitala Wiolettą Kacperską ustaliliśmy, iż do tego czasu zostają wstrzymane wszelkie ruchy kadrowe" - przekazał starosta.
Robert Pieszczoch poinformował również, że postulat związkowców dotyczący odwołania Wioletty Kacperskiej ze stanowiska zostanie omówiony podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego. Posiedzenie zaplanowano na 28 września.
Sanocki szpital tonie w długach
Szpital w Sanoku jest w dramatycznej sytuacji. Zadłużenie placówki przekracza 220 milionów złotych. Placówka zalega m.in. wobec ZUS-u, wierzycieli i parabanków. Od sierpnia pracownicy etatowi otrzymują wynagrodzenie mniejsze o 30 procent.
Sytuację ma poprawić nowa dyrektor Wioletta Kacperska, która od sierpnia kieruje lecznicą. Przygotowała plan naprawczy, który zakłada m.in. zwolnienia pracowników i reorganizację pracy szpitala. Wcześniej Kacperska kierowała pracą SPA w Hotelu Arłamów. Pracownicy sprzeciwiają się proponowanym zmianom. Twierdzą też, że w szpitalu pogorszyła się atmosfera pracy.