Rzeszów Kryzys w szpitalu, reakcja władz powiatu. Zwolnienia wstrzymane Martyna Sokołowska |

Małgorzata Sawicka, przewodnicząca ZZPiP w szpitalu w Sanoku: napięcie w załodze jest ogromne Źródło wideo: Martyna Sokołowska/tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Sytuacja w sanockim szpitalu jest bardzo napięta. W poniedziałek pomiędzy Małgorzatą Sawicką, przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sanockim szpitalu, a dyrektorką placówki Wiolettą Kacperską miało dojść do spięcia. Jak przekazała nam szefowa związku, dyrektorka miała próbować "wtargnąć" do siedziby związku. Z Wiolettą Kacperską nie udało nam się w poniedziałek porozmawiać.

Zarząd ZZPiP zażądał natychmiastowego odwołania dyrektorki ze stanowiska. Związkowcy zdecydowali też, że pozostaną w siedzibie związku do czasu spełnienia tego postulatu.

Spór zbiorowy w szpitalu w Sanoku. Trwa protest okupacyjny Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Po południu w siedzibie związku pojawił się wicestarosta sanocki Damian Biskup.

Po trwających kilka godzin rozmowach starosta Robert Pieszczoch, który przebywa za granicą, skierował do związkowców pismo dotyczące dalszych działań władz powiatu.

Poinformował w nim, że najbliższe posiedzenia Rady Społecznej Szpitala oraz Zarządu Powiatu Sanockiego będą poświęcone sytuacji placówki.

"Podczas posiedzenia zostaną omówione wszystkie istotne aspekty dotyczące sytuacji finansowej szpitala. Jednocześnie informuję, że po rozmowie z panią dyrektor szpitala Wiolettą Kacperską ustaliliśmy, iż do tego czasu zostają wstrzymane wszelkie ruchy kadrowe" - przekazał starosta.

Robert Pieszczoch poinformował również, że postulat związkowców dotyczący odwołania Wioletty Kacperskiej ze stanowiska zostanie omówiony podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego. Posiedzenie zaplanowano na 28 września.

Sanocki szpital tonie w długach

Szpital w Sanoku jest w dramatycznej sytuacji. Zadłużenie placówki przekracza 220 milionów złotych. Placówka zalega m.in. wobec ZUS-u, wierzycieli i parabanków. Od sierpnia pracownicy etatowi otrzymują wynagrodzenie mniejsze o 30 procent.

Szpital w Sanoku ma ponad 220 milionów złotych długu Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Sytuację ma poprawić nowa dyrektor Wioletta Kacperska, która od sierpnia kieruje lecznicą. Przygotowała plan naprawczy, który zakłada m.in. zwolnienia pracowników i reorganizację pracy szpitala. Wcześniej Kacperska kierowała pracą SPA w Hotelu Arłamów. Pracownicy sprzeciwiają się proponowanym zmianom. Twierdzą też, że w szpitalu pogorszyła się atmosfera pracy.