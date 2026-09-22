Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Kryzys w szpitalu, reakcja władz powiatu. Zwolnienia wstrzymane

|
Szpital w Sanoku ma ponad 220 milionów złotych długu
Małgorzata Sawicka, przewodnicząca ZZPiP w szpitalu w Sanoku: napięcie w załodze jest ogromne
Źródło wideo: Martyna Sokołowska/tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: Martyna Sokołowska/tvn24.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wstrzymano zwolnienia w sanockim szpitalu. To reakcja władz powiatu na konflikt między dyrektorką placówki a szefową związku zawodowego pielęgniarek i położnych. Zarząd powiatu zdecydował o "wstrzymaniu wszelkich ruchów kadrowych". Na najbliższym posiedzeniu ma też zająć się żądaniem związkowców dotyczącym odwołania dyrektorki szpitala.

Sytuacja w sanockim szpitalu jest bardzo napięta. W poniedziałek pomiędzy Małgorzatą Sawicką, przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sanockim szpitalu, a dyrektorką placówki Wiolettą Kacperską miało dojść do spięcia. Jak przekazała nam szefowa związku, dyrektorka miała próbować "wtargnąć" do siedziby związku. Z Wiolettą Kacperską nie udało nam się w poniedziałek porozmawiać.

Zarząd ZZPiP zażądał natychmiastowego odwołania dyrektorki ze stanowiska. Związkowcy zdecydowali też, że pozostaną w siedzibie związku do czasu spełnienia tego postulatu.

Spór zbiorowy w szpitalu w Sanoku. Trwa protest okupacyjny
Spór zbiorowy w szpitalu w Sanoku. Trwa protest okupacyjny
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Po południu w siedzibie związku pojawił się wicestarosta sanocki Damian Biskup.

Po trwających kilka godzin rozmowach starosta Robert Pieszczoch, który przebywa za granicą, skierował do związkowców pismo dotyczące dalszych działań władz powiatu.

Poinformował w nim, że najbliższe posiedzenia Rady Społecznej Szpitala oraz Zarządu Powiatu Sanockiego będą poświęcone sytuacji placówki.

"Podczas posiedzenia zostaną omówione wszystkie istotne aspekty dotyczące sytuacji finansowej szpitala. Jednocześnie informuję, że po rozmowie z panią dyrektor szpitala Wiolettą Kacperską ustaliliśmy, iż do tego czasu zostają wstrzymane wszelkie ruchy kadrowe" - przekazał starosta.

Robert Pieszczoch poinformował również, że postulat związkowców dotyczący odwołania Wioletty Kacperskiej ze stanowiska zostanie omówiony podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego. Posiedzenie zaplanowano na 28 września.

Sanocki szpital tonie w długach

Szpital w Sanoku jest w dramatycznej sytuacji. Zadłużenie placówki przekracza 220 milionów złotych. Placówka zalega m.in. wobec ZUS-u, wierzycieli i parabanków. Od sierpnia pracownicy etatowi otrzymują wynagrodzenie mniejsze o 30 procent.

Szpital w Sanoku ma ponad 220 milionów złotych długu
Szpital w Sanoku ma ponad 220 milionów złotych długu
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Sytuację ma poprawić nowa dyrektor Wioletta Kacperska, która od sierpnia kieruje lecznicą. Przygotowała plan naprawczy, który zakłada m.in. zwolnienia pracowników i reorganizację pracy szpitala. Wcześniej Kacperska kierowała pracą SPA w Hotelu Arłamów. Pracownicy sprzeciwiają się proponowanym zmianom. Twierdzą też, że w szpitalu pogorszyła się atmosfera pracy.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
SanokSzpitalPodkarpacie
Czytaj także:
Wypadek z udziałem radiowozu w centrum
Zderzenie na skrzyżowaniu. Radiowóz uszkodzony, policjant w szpitalu
WARSZAWA
Zaginiona Zuzanna Kapustyńska
17-letnia Zuzanna nie wróciła do domu. Apel policji
Rzeszów
Władysław Kosiniak-Kamysz, Marcin Kierwiński
Kosiniak-Kamysz: Rosja eskaluje konflikt z NATO
Polska
imageTitle
Sposób na Niemców. Głos z polskiego sztabu przed ćwierćfinałem
EUROSPORT
shutterstock_2500528353
Ważny termin dla przedsiębiorców. "To jedna z największych zmian"
BIZNES
Zniszczenia wywołane ulewami w Kalifornii w styczniu 2023
Cała Kalifornia drży przed El Nino. Ogłoszono stan wyjątkowy
METEO
Zderzyły się trzy auta, osiem osób zostało rannych
Pił w trakcie jazdy, osiem osób rannych. Kierowca w areszcie
Rzeszów
Tampere, Finlandia, stacja paliw/benzynowa
"Pracownika przestaje być stać na dojazd". Media uderzają w rząd
BIZNES
Piotr Zgorzelski
Zgorzelski o wypowiedziach Pełczyńskiej-Nałęcz. "Kompletnie mnie to nie interesuje"
Polska
Gdańsk, 23.10.2025. Ogólnopolska inauguracja roku szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy 2025/2026
Ludzie Lewicy "obsiedli" OHP? Biejat komentuje
News Michalskiego
Policjanci zatrzymali 46-latka
Zatrzymali pijanego kierowcę. Szokujący wynik badania alkomatem
WARSZAWA
Groził kierowcy i uszkodził jego samochód
Groził kierowcy i uszkodził taksówkę. Będzie musiał opuścić Polskę
WARSZAWA
Jesień, jesienne liście
Pierwszy dzień jesieni tuż-tuż
METEO
Działki na sprzedaż to obecnie w większości pola
Budowa mieszkań może otworzyć tam puszkę Pandory. Czyli trującą hałdę
Mateusz Czajka
imageTitle
Amator na mistrzostwach. Stracił wiele minut, zrobił furorę
EUROSPORT
W trakcie ucieczki przed policjantami wyrzucali narkotyki. Śledczy zabezpieczyli ich blisko 19 kilogramów
Uciekali i przez okno auta wyrzucali paczki z narkotykami
Katowice
Adam Gomoła o wydatkach posłów i KSeF. To nie jest system jawności
Wydatki posłów a KSeF. Dlaczego rachunku za mieszkanie Gomoły może tam nie być
Gabriela Sieczkowska
Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26
W Tatrach sypie śnieg. To nie koniec opadów
METEO
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
11-latek w szkole ranił toporkiem 10-latkę
Białystok
Bruksela, KE
Ostatnia szansa na przedłużenie sankcji na Rosję
BIZNES
Wrocławskie lotnisko wyróżnione prestiżową nagrodą
Przeskoczył płot i wmieszał się w grupę pasażerów. Tak dostał się do samolotu
Wrocław
Artur K.
Kolejny zatrzymany w sprawie Zondacrypto
Robert Zieliński, Maciej Duda
Zespół medyczny mężczyźni lekarze chirurdzy medycy operacja bariatryczna chirurgia brzucha
Mieli kompleksową opiekę, teraz muszą czekać ponad rok. "Sytuacja jest bardzo zła"
Piotr Wójcik
imageTitle
Nie żyje utalentowany skoczek. "Tragiczny wypadek"
EUROSPORT
54 min
2209_pogrzeb_traczyk_biejat
"Nie byłam jedyna, która stała". Biejat wprost o rozdziale Kościoła od państwa
News Michalskiego
Zaginiona Emilia Koprowska
Nowy trop w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. Znaleźli jej plecak
Zachodniopomorskie
abw
"Przygotowywał masowy zamach terrorystyczny". Zatrzymany przez ABW
Polska
polska centrum handlowe zakupy shutterstock_287336342
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
Presley Walker Gerber
Śmierć syna Cindy Crawford. Oświadczenie policji
Kultura i styl
imageTitle
Kolejna rywalka Chwalińskiej zasłynęła dramatycznym apelem
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica