Sanok Tajemnicza śmierć 22-latka w Sanoku. Jego ciało znaleziono "oparte" o ogrodzenie Martyna Sokołowska |

Sanok Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Na ciało mężczyzny natknęła się mieszkanka osiedla, która w niedzielę (28 czerwca) rano wyszła na spacer z psem.

Jak przekazał nam podkomisarz Krystian Kłeczek z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, policja otrzymała zgłoszenie po godzinie 6 rano. - Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli materiał dowodowy, który posłuży do ustalenia dokładnych okoliczności śmierci tego mężczyzny - powiedział nam funkcjonariusz.

Ciało mężczyzny znaleziono przy ogrodzeniu przedszkola Źródło zdjęcia: Google Maps

Tajemnicza śmierć 22-latka w Sanoku. Prokuratorskie śledztwo

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sanoku. Jak w rozmowie z tvn24.pl powiedziała jej szefowa, Izabela Jurkowska-Hanus, zostało wszczęte z artykułu 155 Kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.

To standardowa kwalifikacja przy postępowaniach, w których okoliczności zgonu nie są jeszcze w pełni wyjaśnione.

Zmarły mężczyzna to 22-letni mieszkaniec Zarszyna w powiecie sanockim. Jego ciało opierało się o płot.

- Obecny na miejscu zdarzenia biegły po oględzinach ciała nie znalazł obrażeń świadczących o udziale osób trzecich w śmierci tego młodego mężczyzny - powiedziała nam prokurator Jurkowska-Hanus.

W rozmowie z portalem eska.pl dodała, że - w ocenie biegłego - śmierć mogła nastąpić około dwóch, trzech godzin przed znalezieniem ciała, czyli około godziny 3 w nocy.

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Konieczna sekcja i specjalistyczne badania

Jak dodała, jego ciało zostało zabezpieczone do sekcji, która odbędzie się 1 lipca w szpitalu w Przemyślu. Podczas sekcji do analizy toksykologicznej pobrana zostanie także krew zmarłego 22-latka oraz wycinki tkanek do badań histopatologicznych.

Badania toksykologiczne pozwalają wykryć obecność substancji chemicznych w organizmie - zarówno legalnych, jak i nielegalnych. Do analizy wykorzystuje się zazwyczaj próbki krwi, moczu, włosów lub tkanek.

Z kolei badania histopatologiczne polegają na mikroskopowym badaniu próbek tkanek pobranych podczas biopsji, operacji lub sekcji zwłok. Umożliwiają ocenę zmian w budowie komórek, które mogą świadczyć o chorobie, urazie bądź innych procesach patologicznych.

W praktyce medyczno-sądowej oba rodzaje badań często się uzupełniają - wspólnie pozwalają ustalić przyczyny zgonu lub źródło poważnych obrażeń.

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