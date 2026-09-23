Rzeszów Szpital musi oszczędzać, a tworzy nowe stanowisko. 154 tysiące złotych za 213 dni Martyna Sokołowska |

Dyrektorka SP ZOZ w Sanoku: "Sytuacja jest bardzo ciężka, dlatego robimy reorganizację" Źródło zdj. gł.: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

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Sanocki szpital jest w dramatycznej sytuacji finansowej. Zadłużenie placówki przekracza już 220 milionów złotych. Wioletta Kacperska, która od 25 sierpnia kieruje SP ZOZ w Sanoku, szuka oszczędności między innymi w wynagrodzeniach. Od lipca pracownicy zatrudnieni na etatach, z wyjątkiem osób otrzymujących najniższą krajową, dostają pensje niższe o 30 procent.

W planach są również zwolnienia i reorganizacja pracy szpitala. Działania mają pomóc w ograniczeniu kosztów i poprawie sytuacji finansowej placówki.

20 lat w gastronomii. Teraz pokieruje działem operacyjnym w szpitalu

W tym samym czasie w szpitalu utworzono nowe stanowisko - koordynatora do spraw operacyjnych. Objął je Piotr Porada, który wcześniej przez lata związany był z branżą gastronomiczną. Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że jego miesięczne wynagrodzenie na umowie cywilno-prawnej ustalono na ok. 22 tysiące złotych netto.

Porada na swoim profilu na LinkedIn opisuje się jako osoba z około 20-letnim doświadczeniem w gastronomii. Jak podaje, karierę rozpoczął w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował między innymi jako kucharz, a następnie awansował na stanowisko szefa kuchni. Doświadczenie zdobywał w hotelach i restauracjach, a także podczas konkursów gastronomicznych.

W ostatnich latach, jak wynika z jego profilu, zarządzał kuchnią ogromnego Hotelu Arłamów. Odpowiadał tam za trzy restauracje oraz kuchnię bankietową. Jak sam podawał, kierował zespołem liczącym 74 osoby, który przygotowywał średnio około 20 tysięcy posiłków miesięcznie.

Z Hotelem Arłamów związana była wcześniej również Wioletta Kacperska. Zanim objęła stanowisko dyrektorki SP ZOZ w Sanoku, kierowała tam kompleksem SPA.

Umowę dotyczącą nowego stanowiska znaleźliśmy w Centralnym Rejestrze Umów. Z opisu wynika, że dotyczy ona usług w zakresie "nadzoru i koordynacji" jako koordynator ds. operacyjnych szpitala. Została zawarta 21 września i obejmuje 213 dni. Jej wartość to 154 tysiące złotych netto. W przeliczeniu na miesiąc daje to około 22 tysięcy złotych netto.

W szpitalu w Sanoku powołano stanowisko Koordynatora ds. Operacyjnych Szpitala Źródło zdjęcia: Centralny Rejestr Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Wygrał rekrutację. Dzięki "doświadczeniu w działach operacyjnych"

W rozmowie z portalem tvn24.pl dyrektorka sanockiego szpitala tłumaczy, że utworzenie stanowiska koordynatora ds. operacyjnych było konieczne ze względów organizacyjnych. Jak wyjaśnia, w strukturze placówki istnieje stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjnych, które zajmuje Grzegorz Panek, były dyrektor szpitala. Obecnie przebywa on jednak na zwolnieniu lekarskim i nie wiadomo, kiedy wróci do pracy.

- W związku z tym, że pana dyrektora nie ma i my nie wiemy, kiedy wróci, żeby zachować płynność operacyjną, musiałam kogoś powołać do pełnienia funkcji dyrektora do spraw administracyjnych - tłumaczy Wioletta Kacperska.

Jak wyjaśnia, koordynator odpowiada między innymi za dział higieny szpitalnej, dział techniczny, informatyczny, żywienia i transportu. Zdaniem dyrektorki jego obecność jest szczególnie potrzebna teraz, gdy szpital realizuje dużą inwestycję związaną z centrum psychiatrii, której wartość przekracza 100 milionów złotych.

- Mamy teraz ważne terminy do spełnienia w sprawie naszej dużej inwestycji. Musi być ktoś, kto się na tym zna, kto to skoordynuje, kto nad tym zapanuje - mówi Kacperska.

Na stanowisko koordynatora nie przeprowadzono konkursu. Dyrektorka zaznacza jednak, że odbyła się rekrutacja, w ramach której spotkała się z trzema kandydatami. O wyborze Piotra Porady, jak mówi, zdecydowało jego doświadczenie zawodowe.

- Dokładnie doświadczenie w działach operacyjnych - precyzuje Kacperska.

Zapytaliśmy dyrektorkę również o to, czy Piotr Porada, który od 19 lat związany jest z gastronomią, jest - w jej ocenie - odpowiednią osobą do pełnienia tej funkcji.

- Według mnie tak. Taką podjęłam decyzję. Osoba, która była dyrektorem zarządzającym w takich obszarach, więc tak, jak najbardziej. Wszystkie kompetencje w tym zakresie ma - odpowiedziała.

Dyrektorka SP ZOZ w Sanoku: pracujemy nad optymalizacją organizacyjną

Reorganizacja pracy szpitala w Sanoku trwa. Wioletta Kacperska przed kamerą TVN24 przyznała, że sytuacja jest bardzo ciężka. - Pracujemy nad optymalizacją organizacyjną. Wynik miesiąca sierpnia jest znacząco lepszy, o ponad milion złotych, nadal mamy stratę, ale o milion złotych mniejszą niż w poprzednich miesiącach, więc te działania są skuteczne - podkreśliła.

Jednocześnie zapewniła, że sanocki szpital pracuje bez zakłóceń i pacjenci mają zapewnioną opiekę.

Działania dyrektorki krytykują związki zawodowe, które od soboty pozostają w sporze zbiorowym z kierownictwem szpitala. Żądają jej odwołania. Sprawą ma zająć się 28 września zarząd powiatu sanockiego.

Dyrektorka SP ZOZ w Sanoku: "Jesteśmy w trakcie zmian, które prowadzą do tego, aby szpital miał jak najmniej długów"