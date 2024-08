Weszli w kominiarkach, skrępowali rodzinę i okradli. "Byli agresywni i brutalni"

czytaj dalej

Członkowie zespołu ABBA zaapelowali do Donalda Trumpa o zaprzestanie wykorzystywania ich muzyki na wiecach. O tym, że twórczość grupy została odtworzona na wydarzeniu byłego prezydenta muzycy dowiedzieli się z internetu. Znaleźli w nim wideo ze spotkania wyborczego w St. Cloud w Minnesocie, gdzie zgromadzeni usłyszeć mogli hity, takie jak "The Winner Takes It All", "Dancing Queen" czy "Money, Money, Money". Sztab kandydata przekonuje, że może sięgać po utwory szwedzkich artystów.