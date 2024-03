czytaj dalej

Czarne serce na tle dłoni - czerwone przypinki z taką grafiką włożyli na tegoroczną galę Oscarów m.in. Billie Eilish i Mark Ruffalo. W ostatnim czasie można było zobaczyć je także na innych galach. To symbol kampanii Artists4Ceasefire, wzywającej do zawieszenia broni w Strefie Gazy. Do tej pory opowiedziało się za nią już 400 artystów.