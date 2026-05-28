Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Nauczyciel dotykał i podglądał dziewczynki. Sąd apelacyjny podwyższył karę

|
Zatrzymany nauczyciel
Obrończyni Ryszarda D. o wyroku sądu apelacyjnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Sanok
Sąd apelacyjny podwyższył z czterech do pięciu lat karę więzienia dla nauczyciela wychowania fizycznego i trenera lekkoatletyki z Sanoka, Ryszarda D., skazanego za doprowadzenie małoletnich poniżej 15. roku życia do poddania się czynnościom o charakterze seksualnym oraz utrwalanie wizerunku nagich dziewczynek. Mężczyzna ma również dziesięcioletni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą.

Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji złożyli Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sanoku oraz obrońca oskarżonego. W czwartek, 28 maja, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie skazał Ryszarda D. na pięć lat bezwzględnego więzienia. W jednym punkcie wyrok uchylił do ponownego rozpatrzenia. Chodzi o zarzut, od którego sąd pierwszej instancji uniewinnił byłego nauczyciela i trenera.

- Poddamy wyrok wnikliwej analizie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem tego wyroku, o co na pewno wniosek złożę - powiedziała przed kamerą TVN24 adwokat Katarzyna Pietruszka, obrończyni Ryszarda D.

Klatka kluczowa-463091
Obrończyni Ryszarda D.
Źródło: TVN24

Z wyroku zadowoleni są rodzice jednej z pokrzywdzonych nastolatek. - Ulga, dostał więcej, jestem zadowolona. - mówiła matka jednej z pokrzywdzonych. - Uzasadnienie było bardzo dobre, sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło, jesteśmy zadowoleni - dodał ojciec.

Śledztwo w sprawie nauczyciela

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sanoku. Ryszard D. usłyszał sześć zarzutów. Dotyczyły m.in. doprowadzania małoletnich uczennic do poddania się innym czynnościom seksualnym podczas lekcji wychowania fizycznego i treningów lekkoatletycznych. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał dotykać dziewczęta w sposób niedozwolony, powołując się na ćwiczenia sportowe lub masaż. Oprócz tego zarzucono mu, że w szatni na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku ukrył kamerę, którą nagrywał nagie małoletnie zawodniczki.

Wuefista przez 30 lat potajemnie nagrywał uczennice, jak się przebierają. "Córka przeżywa to, i to bardzo"
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Sąd pierwszej instancji uniewinnił Ryszarda D. od dwóch zarzutów, a za pozostałe wymierzył mu karę czterech lat pozbawienia wolności. Orzekł również dziesięcioletni zakaz zajmowania stanowisk oraz wykonywania zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi. Dodatkowo mężczyzna ma zakaz zbliżania się do trzech pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 50 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nimi w jakiejkolwiek formie przez okres dziesięciu lat.

Zatrzymany nauczyciel
Zatrzymany nauczyciel
Źródło zdjęcia: KPP Sanok

Miał podglądać i nagrywać uczennice

Jak na początku marca 2024 roku informowali śledczy, mężczyzna został zatrzymany w związku z sytuacją, do jakiej doszło we wrześniu 2023 roku. Miał wtedy kazać dwóm 12-letnim zawodniczkom lekkoatletycznego klubu, w którym był trenerem, przymierzyć nowe stroje sportowe na gołe ciała. Jedna z dziewczynek w szatni znalazła tekturowe pudło z dziurą, a w niej kamerę. Poinformowała o tym swoją matkę, a ta policję.

Mężczyzna został zatrzymany dopiero po kilku miesiącach od tego zdarzenia. Czas od września, kiedy doszło do opisanej sytuacji, do marca, kiedy 57-latek został zatrzymany - jak tłumaczyła w rozmowie z tvn24.pl prokurator Wiktoria Domaradzka, referentka sprawy z Prokuratury Rejonowej w Sanoku - był potrzebny śledczym na zebranie materiału dowodowego, który pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów.

W śledztwie podejrzany skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień w sprawie.

Nauczyciel zawieszony, szefostwo klubu "w szoku"

Prezesi klubu, w którym zatrzymany 57-latek był trenerem, w pisemnym oświadczeniu wydanym zaraz po zatrzymaniu mężczyzny zapewnili, że o "informacjach, które spływają", nic wcześniej nie wiedzieli. "Również dla nas i naszej społeczności są one dużym szokiem" - skomentowali.

Do sprawy w krótkim oświadczeniu odniósł się także dyrektor szkoły, w której uczył wychowania fizycznego zatrzymany nauczyciel.

"(...) Jestem wstrząśnięty zaistniałą sytuacją. Z mojej strony podjęte zostały działania zmierzające do zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków do czasu wyjaśnienia sprawy" - przekazał.

Szkoła podstawowa w Sanoku
Szkoła podstawowa w Sanoku
Źródło zdjęcia: Fakty TVN

Dyrektor ukarany naganą

Urząd Miasta w Sanoku, który jest organem prowadzącym dla szkoły podstawowej, w której uczył zatrzymany nauczyciel, złożył do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec dyrektora szkoły, który - jak informują lokalne media - miał wcześniej nie reagować na sygnały mówiące o nieodpowiednim zachowaniu wuefisty, które zgłaszać miały uczennice.

Postępowanie wyjaśniające, jak w rozmowie z tvn24.pl przekazała Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz, rzeczniczka prasowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zakończyło się uznaniem winy dyrektora.

- Dyrektor nie zapewnił bezpieczeństwa uczennicom pomimo posiadanej wiedzy, że nauczyciel zachowuje się wobec nich w sposób niepożądany i nie podjął w stosunku do nauczyciela skutecznych działań dyscyplinujących ani nie zgłosił tego faktu odpowiednim organom ścigania. Nie zapewnił też bezpieczeństwa uczennicom. Pomimo tego, że nauczyciel nagrywał bez ich zgody i wiedzy ich wizerunek, nie podjął w stosunku do nauczyciela skutecznych działań - nie zgłosił tego faktu odpowiednim organom i nie zawiesił nauczyciela w pełnieniu obowiązków, czym naraził uczennice na niebezpieczeństwo - przekazała nam Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz

W rozmowie z portalem tvn24.pl rzeczniczka poinformowała też, że dyrektor, za niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z pełnieniem funkcji, "został ukarany naganą z ostrzeżeniem".

Mężczyzna w lipcu 2024 roku złożył rezygnację z funkcji dyrektora. Jak poinformował lokalny portal esanok.pl, jako przyczynę podał zły stan zdrowia uniemożliwiający prowadzenie placówki oświatowej.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: tvn24.pl, TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
44 min
3107_spektrum
Życie w spektrum autyzmu
Udostępnij:
Tagi:
PodkarpaciePolicjaProkuraturaKrosnoPrzemoc seksualna
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Pilne
Jest decyzja w sprawie niższych cen paliw
BIZNES
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
Michał Woś
Jest decyzja sądu w sprawie Wosia
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
Zdrowie
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
Szczecin
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
Polska
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów
Polska
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
Świat
Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła
Domknięcie Wschodniej Obwodnicy Warszawy przesunięte o trzy lata
WARSZAWA
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
Teheran, Iran
Media: Iran i USA osiągnęły porozumienie. Czekają jeszcze na ruch Trumpa
Świat
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
Rzeszów
Deszczowo, wietrznie, wiosna
Niż wciśnie się nad Polskę. Miejscami spadnie solidna porcja deszczu
METEO
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Albert Manifold
Kryzys w BP narasta. Ostre słowa byłego przewodniczącego po zwolnieniu
BIZNES
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
"Odmówił uklęknięcia do modlitwy" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
Zuzanna Karczewska
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
BIZNES
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcą odwołać burmistrza, w niedzielę referendum
WARSZAWA
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
BIZNES
policja zatrzymanie
Grupa "szybko zbudowała hierarchię". Jest nagranie z zatrzymanymi
Polska
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
KUCHCINSKI
"Ja się dostosuję do opinii organu". Kuchciński zmienia zdanie w kilka sekund
Justyna Sochacka
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
BIZNES
Królowa Norwegii Sonja
Kolejne problemy zdrowotne królowej. Jest komunikat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica