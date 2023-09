Były policjant podejrzany o zabójstwo podwładnego i dziennikarza. Jest opinia o poczytalności

Prokuratura czeka jeszcze na wyniki opinii biegłych na temat substancji, którymi P. - według ustaleń śledczych - miał podtruwać żonę. Jak przekazał nam prokurator, powołując się na informację od biegłych, opinia powinna trafić do prokuratury do końca października.

Zatrzymanie byłego policjanta

Tadeusz P. służbę w milicji rozpoczął w 1980 roku. W latach 1985-1986 pełnił funkcję wicekomendanta Milicji Obywatelskiej w Lesku. Na Podkarpacie trafił ze szkoły w Szczytnie. Najpierw do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krośnie, później został skierowany do Leska.

22 listopada 2022 roku rano został zatrzymany przez krakowskich śledczych w Zabrzu (woj. śląskie), gdzie w ostatnim czasie mieszkał. Dwa dni później trafił do aresztu, gdzie pozostanie co najmniej do 18 października.