Były policjant podejrzany o zabójstwa podwładnego i dziennikarza pozostanie w areszcie

czytaj dalej

Maja Ostaszewska opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym zachęca kobiety do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu. "Stanowimy ponad połowę społeczeństwa. A nasze głosy to miliony głosów. Nie zmarnujmy ich" - zaapelowała aktorka, nawiązując do klipu Inicjatywy "Wschód", zatytułowanego "Cicho już byłyśmy".