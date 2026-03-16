Korupcja w nadzorze budowlanym. Powiatowy inspektor z zarzutami

Jak poinformowała w komunikacie podkarpacka policja, 5 marca funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku. Mężczyzna został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Krośnie, gdzie usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
"Stałe źródło dochodu" z przestępstwa
Według ustaleń śledztwa, 49-latek, który pełnił funkcje kontrolne wobec kierowników budów i inwestorów, na tych samych budowach podejmował się jednocześnie zatrudnienia jako kierownik budowy. W ten sposób miał działać na szkodę interesu publicznego, za to w interesie własnym, bo według śledczych działał on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, "czyniąc sobie z popełnionego przestępstwa stałe źródło dochodu".
"Swoim zachowaniem spowodował brak prawidłowego nadzoru budowlanego" - podkreślono w komunikacie.
Podkarpacka policja poinformowała, że prokurator zastosował wobec urzędnika poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku został też zawieszony w czynnościach służbowych i w wykonywaniu zawodu, nie może również opuszczać kraju i kontaktować się z określonymi osobami.
Urzędnikowi grozi do 10 lat więzienia.
Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Rzeszowie