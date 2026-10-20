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Rzeszów

Przełom w Sanoku. Głodówka zawieszona, manifestacja odwołana, pracownicy otrzymają zaległe pensje

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Pracownicy szpitala w Sanoku przyszli na sesję rady powiatu sanockiego. Mówili o swoich obawach w sprawie szpitala
Robert Płaziak, były dyrektor sanockiego szpitala o proteście pracowników
Źródło zdj. gł.: Piotr Olechniewicz/Polskie Radio Rzeszów
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Manifestacja w Sanoku zaplanowana na środę została odwołana. Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sanockim szpitalu w rozmowie z tvn24.pl przekazała, że protest głodowy został zawieszony. Pracownicy w listopadzie mają otrzymać już całą pensję, plus wyrównanie za miesiące, kiedy otrzymywali wynagrodzenie o 30 procent niższe.

"Po wielu tygodniach trudnej walki o prawa pracownicze i związkowe w sanockim szpitalu pojawiła się szansa na rozwiązanie konfliktu w drodze dialogu" - przekazano w komunikacie.

Głodowały i pracowały

Protest głodowy w sanockim szpitalu trwał od 8 października. W jego kulminacyjnym momencie uczestniczyło około 60 osób. Protestujący zmieniali się rotacyjnie co dwa dni. W czasie głodówki pili wyłącznie wodę i spali na materacach w siedzibie ZZPiP na terenie szpitala. W tym samym czasie wykonywali swoje obowiązki zawodowe.

Chcą odwołania dyrektorki

Protestujący mieli jeden postulat - chcieli odwołania dyrektorki sanockiego szpitala Wioletty Kacperskiej. Kieruje ona placówką od lipca, początkowo jako pełniąca obowiązki dyrektora, a od sierpnia już na stanowisku dyrektorki.

Zarzucali jej między innymi brak doświadczenia w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia, błędne decyzje menedżerskie, naruszanie praw pracowniczych oraz prowadzenie polityki kadrowej bez dialogu ze stroną związkową. Kacperska przez ostatnie osiem lat kierowała SPA w Hotelu Arłamów.

Kacperska objęła stanowisko dyrektorki szpitala decyzją zarządu powiatu sanockiego. Wcześniej przeprowadzono dwa konkursy na to stanowisko. W pierwszym wystartowało troje kandydatów, z których dwoje spełniło wymagania formalne. W drugim zgłosiło się sześcioro kandydatów, a wymagania spełniło pięcioro. Żaden z konkursów nie zakończył się wyłonieniem dyrektora.

Ostatecznie o wyborze Kacperskiej na stanowisko dyrektorki sanockiego szpitala zdecydował zarząd powiatu. Funkcję powierzono jej w przewidzianym prawem trybie pozakonkursowym.

"Decyzję o powierzeniu obowiązków albo nawiązaniu stosunku pracy podjął właściwy organ w dopuszczalnym ustawowo trybie, kierując się koniecznością zapewnienia ciągłości zarządzania placówką. Koncepcja dalszego działania szpitala w tym samo zarządzanie w kryzysie jak i przeprowadzenie restrukturyzacji w ocenie zarządu najlepiej przedstawiła wybrana pani dyrektor" - informował nas Wojciech Pajestka, rzecznik Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Do wszystkich członków zarządu wysłaliśmy pytania o to, jakie kwalifikacje i przesłanki zdecydowały o powierzeniu jej tego stanowiska. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Starosta Robert Pieszczoch przekonuje, że dyrektorka przedstawiła plan restrukturyzacji, zgodnie z którym sanocki szpital ma wyjść na plus do końca 2027 roku, mimo zadłużenia przekraczającego obecnie 220 mln zł. O udostępnienie planu poprosiliśmy zarówno dyrektorkę, jak i starostę. Nie otrzymaliśmy go. Pracownicy przekazali nam natomiast dziesięciostronicową prezentację, w której Wioletta Kacperska przedstawia wyliczenia dotyczące naprawy sytuacji finansowej placówki. Plan zakłada m.in. redukcję zatrudnienia, reorganizację pracy oddziałów i uruchomienie nowych, które mają przynosić zyski.

Koordynator już nie koordynuje

Jednocześnie od lipca, decyzją dyrektorki, pracownicy zatrudnieni na etatach - z wyjątkiem osób zarabiających najniższą krajową - mają obniżone wynagrodzenia o 30 proc.

We wrześniu Kacperska powierzyła stanowisko koordynatora do spraw operacyjnych byłemu szefowi kuchni w znanym bieszczadzkim hotelu. Umowa zawarta na 213 dni opiewa na 154 tys. zł netto, co daje średnio około 22 tys. zł miesięcznie.

Jak zapewniła w rozmowie z portalem tvn24.pl dyrektorka, umowa z koordynatorem została już rozwiązana. W ubiegły piątek miała podpisać dokumenty w tej sprawie. Jak wyjaśniła, decyzja zapadła za obopólną zgodą, a umowę rozwiązano na mocy porozumienia stron. Powodem miała być "atmosfera, która nie sprzyjała dalszej współpracy".

Od objęcia przez Kacperską funkcji zwolniono 65 osób, a około 20 kolejnych otrzymało wypowiedzenia. W sanockim szpitalu na umowach o pracę i kontraktach pracuje łącznie około 900 osób. Na razie nie wiadomo, ile osób miałoby jeszcze zostać zwolnionych.

Sanocki szpital jest w dramatycznej sytuacji finansowej. Zadłużenie szpitala przekracza 220 milionów złotych. W 2025 roku lecznica odnotowała najwyższą w swojej historii stratę - ponad 45 milionów złotych. Po pierwszym półroczu tego roku wynosiła ona już ponad 22,5 miliona złotych. Szpital ma zobowiązania między innymi wobec ZUS, instytucji finansowych i dostawców.

Źródło: tvn24.pl
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SanokNarodowy Fundusz ZdrowiaPodkarpacieSzpitalprotestPielęgniarkiSamorząd
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