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Rzeszów

"Dopiero, kiedy wątpliwości nie ma, można decydować o winie". Sąd o sprawie śmierci Iwony Cygan

Rzeszów, 31.07.2026. Sędzia Mariusz Sztorc na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
Wyniki przewodu sądowego nie wykazały ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni dopuścili się zarzucanych im aktem oskarżenia czynów - powiedział sędzia Mariusz Sztorc
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Sąd uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa w 1998 r. Iwony Cygan. Ogłoszenie wyroku wywołało ogromne mocje u obecnych na sali sądowej bliskich ofiary - siostry i ojca, któremu trzeba było udzielić pomocy medycznej. Wyrok nie jest prawomocny.

W ustnym uzasadnieniu, które trwało ponad dwie godziny, sędzia przewodniczący składu orzekającego Mariusz Sztorc przypomniał, że zginęła 17-letnia dziewczyna, "właściwie jeszcze dziecko", a "okrucieństwo czynu przeraża" od tylu lat, wywołuje pytanie o sprawców i ich motywy.

Sąd zwrócił uwagę, że od chwili zabójstwa do czasu wniesienia aktu oskarżenia sprawie towarzyszył przedprocesowy rozgłos, nadany przede wszystkim przez media, "który doprowadził do tego, że opinia publiczna niemalże zapomniała o zasadzie domniemania niewinności".

- Sąd o tym zapomnieć nie mógł. Jeżeli postępowanie było długotrwałe to wynikało to z podporządkowania tej zasadzie czynności sądu po to, aby sprawcy zostali ukarani, a osoby niewinne nie poniosły odpowiedzialności - zaznaczył sędzia przewodniczący Sztorc.

Przypomniał, że w sprawie przeanalizowano ponad 240 tomów akt jawnych oraz niejawnych, wyznaczono na rozpoznanie sprawy ponad 200 dni, przesłuchano 204 świadków jawnych i 32 świadków anonimowych, a przesłuchanie każdego świadka trwało bardzo długo, nieraz kilka godzin, których także sąd (zgodnie z uprawnieniami) dopytywał o szczegóły.

"Te słowa chcę podkreślić"

- Świadkowie odpowiadali na wiele pytań. Stąd też tak długi może czas rozpoznawania, procedowania w tej sprawie, ale tego wymagała procesowa rzetelność, by każdy dowód mógł być przeprowadzony jak najdokładniej – powiedział sędzia Sztorc.

Zauważył, że wyjaśnienia wymagały nie tylko okoliczności zbrodni, wykazanie lub zaprzeczenie winy jej sprawców, ale także powodów, dla których przez wiele lat nie doszło do wykrycia sprawców i kto ewentualnie ponosi za to odpowiedzialność. - Wyniki przewodu sądowego nie wykazały ponad wszelką wątpliwość - te słowa chcę podkreślić: ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni (…) dopuścili się zarzucanych im aktem oskarżenia czynów - podkreślił sędzia.

Zaznaczył, że właśnie do takiego - ponad wszelką wątpliwość - wyjaśnienia sprawy zobowiązuje sąd m.in. Kodeks postępowania karnego, czy prawo międzynarodowe.

"Dopiero, kiedy wątpliwości nie ma, można decydować o winie"

- Wtedy dopiero, kiedy takich wątpliwości nie ma, można decydować o winie. Tu takie wątpliwości nie zostały usunięte, nie pojawiły się też dowody na sprawstwo i winę oskarżonych - zaznaczył przewodniczący składu orzekającego.

Wskazywał, że na miejscu zbrodni nie wyodrębniono śladów DNA, odcisku palca czy żadnego przedmiotu, a zeznania świadków oskarżenia są sprzeczne z materiałem dowodowym i są niespójne natomiast wszyscy kluczowi świadkowie nie żyją.

Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje apelacja.

17 oskarżonych

Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym jest Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec – Józef K. odpowiada za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej - Renata G.-D., której zarzucono utrudnianie postępowania karnego i składanie fałszywych zeznań. Według prokuratury, Paweł K. w sierpniu 1998 r., korzystając z pomocy dwóch osób, zadał w Szczucinie swojej ofierze liczne ciosy twardym narzędziem, a następnie wywiózł ją w okolice wałów przeciwpowodziowych w Łęce Szczucińskiej i - brutalnie krępując - doprowadził do śmierci.

Prokurator zażądał dla Pawła K. kary dożywotniego pozbawienia wolności, dla jego ojca - 25 lat. Wobec pozostałych oskarżonych prokurator wnioskował o kary więzienia od 2 do 6 lat.

Takich samych kar domagał się pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czyli rodziny zamordowanej Iwony. Obrońcy wnieśli o uniewinnienia swoich klientów.

Źródło: PAP/tvn24.pl
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Tagi:
Wyroki sądowe w PolsceIwona Cygan
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