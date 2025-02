Bus wjechał na ekspresówce w tył ciężarówki. Nie żyje kierowca

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 8. - Do dyżurnego niżańskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że na drodze ekspresowej S19 w gminie Rudnik nad Sanem doszło do zdarzenia drogowego. Na miejsce zostali skierowani policjanci - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Nisku.