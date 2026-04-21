Rzeszów Zwyzywał sąsiada, później podpalił mu tuje. Nagranie

Zwyzywał sąsiada, później podpalił mu tuje Źródło: Policja Podkarpacka

Do zdarzenia doszło 13 kwietnia na jednej z posesji w Głogowie Małopolskim. 46-letni mężczyzna wykonywał prace ogrodowe, gdy usłyszał, że jego sąsiad zaczyna mu ubliżać. Takie sytuacje miały się już wcześniej powtarzać — 57-latek wielokrotnie kierował agresywne słowa i groźby także wobec innych mieszkańców okolicy.

W pewnym momencie 46-latek dostrzegł płomienie na swojej działce. Okazało się, że agresywny sąsiad podpalił ozdobne tuje, używając palnika. W wyniku pożaru spłonęło 29 drzew o wysokości około trzech metrów, uszkodzona została siatka ogrodzeniowa, a nadpaleniu uległa również ściana budynku gospodarczego. Straty właściciel posesji oszacował na 10 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej interwencji strażaków ogień udało się opanować.

Areszt tymczasowy dla agresywnego sąsiada Źródło: Policja

Policjanci zatrzymali 57-latka, który trafił do policyjnej izby zatrzymań. Zgromadzony materiał dowodowy przekazano do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty – umyślnego uszkodzenia mienia, znieważenia sąsiada oraz kierowania gróźb karalnych wobec innej osoby. Nie przyznał się do winy.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.