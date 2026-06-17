Zasnął za kierownicą autobusu, wiózł 48 osób. Sprawa trafiła do sądu
Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Rzeszowie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 35-letniemu kierowcy, który przejechał przez Rondo im. Jacka Kuronia.
Do zdarzenia doszło 14 grudnia 2025 roku. Autobus jadący trasą Terespol-Budapeszt wiózł 48 osób. Pojazd nie zatrzymał się przed rondem i przejechał przez jego centralną część, niszcząc infrastrukturę i zatrzymując się w polu. Śledczy ustalili, że kierowca jechał z prędkością około 94 km/h, czyli o 44 km/h za szybko. Nie zachował ostrożności i popełnił błędy podczas prowadzenia autobusu. W efekcie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na rondo bez hamowania.
Kluczowe okazały się wyjaśnienia samego kierowcy. Przyznał, że korzystał z tempomatu i zasnął za kierownicą. Obudził się tuż przed rondem i próbował wyhamować, ale nie zdołał już opanować autobusu.
W wyniku wypadku kilkanaście osób trafiło do szpitali. Dziesięć osób doznało poważniejszych obrażeń, a trzy lżejszych. Kierowca był trzeźwy i nie był pod wpływem środków odurzających.
Mężczyzna odpowie za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Proces będzie się toczył przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie.