Rzeszów Zasnął za kierownicą autobusu, wiózł 48 osób. Sprawa trafiła do sądu Oprac. Rafał Molenda |

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Rzeszowie Źródło wideo: KMP w Rzeszowie Źródło zdj. gł.: KMP w Rzeszowie

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Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Rzeszowie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 35-letniemu kierowcy, który przejechał przez Rondo im. Jacka Kuronia.

Do zdarzenia doszło 14 grudnia 2025 roku. Autobus jadący trasą Terespol-Budapeszt wiózł 48 osób. Pojazd nie zatrzymał się przed rondem i przejechał przez jego centralną część, niszcząc infrastrukturę i zatrzymując się w polu. Śledczy ustalili, że kierowca jechał z prędkością około 94 km/h, czyli o 44 km/h za szybko. Nie zachował ostrożności i popełnił błędy podczas prowadzenia autobusu. W efekcie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na rondo bez hamowania.

Autobus przejechał przez rondo i zatrzymał się w polu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie

Kluczowe okazały się wyjaśnienia samego kierowcy. Przyznał, że korzystał z tempomatu i zasnął za kierownicą. Obudził się tuż przed rondem i próbował wyhamować, ale nie zdołał już opanować autobusu.

Autobus zatrzymał się w polu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie

W wyniku wypadku kilkanaście osób trafiło do szpitali. Dziesięć osób doznało poważniejszych obrażeń, a trzy lżejszych. Kierowca był trzeźwy i nie był pod wpływem środków odurzających.

Mężczyzna odpowie za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Proces będzie się toczył przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie.