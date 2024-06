Luksusowym autem uderzyła w ławkę. Była pijana, może ją to kosztować 800 tysięcy złotych

"Widocznie miała kluczyki"

Lokalne media podają, że samochód, który uczestniczył w zdarzeniu, to nowy mercedes GLC AMG, a do wypadku doszło w juwenaliowej strefie VIP. - Nie mam informacji, skąd ten samochód się tam wziął. Ta kobieta widocznie miała kluczyki, bo nikt nie zgłaszał włamania - mówiła w maju rzeczniczka. I dodała: - Z tego, co wiem, był to samochód służbowy.