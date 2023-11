Zabójstwo psycholożki więziennej. Początek procesu

Odpowie też za gwałt i naruszenie intymności seksualnej

Artur R. w tym samym procesie odpowie też za gwałt i naruszenie intymności seksualnej kobiety poznanej za pośrednictwem serwisu zawierającego ogłoszenia towarzyskie i anonse erotyczne. Tę sprawę dołączono do aktu oskarżenia dotyczącego zabójstwa psycholożki.

Według ustaleń prokuratury mężczyzna miał używać w stosunku do pokrzywdzonej przemocy i ją zgwałcić, grożąc pozbawieniem jej życia. Nagrał też telefonem komórkowym, bez zgody kobiety, jej nagi wizerunek w trakcie czynności seksualnej.

W trakcie śledztwa R. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odnośnie do zarzutu zabójstwa psycholożki złożył wyjaśnienia, natomiast odnośnie do zarzutu gwałtu i kierowania gróźb karalnych odmówił składania wyjaśnień.