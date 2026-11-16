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Rzeszów

Zwabił szwagierkę zbierać pokrzywy, Joanna zginęła. Proces apelacyjny

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Sędzia Tomasz Wojciechowski
Rzeszów (Podkarpacie)
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
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W Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie rozpoczął się proces odwoławczy Grzegorza B., skazanego nieprawomocnie na dożywocie za zabójstwo swojej szwagierki Joanny R. z pobudek seksualnych. Wyrok ma być ogłoszony w czwartek.

Grzegorz B. został oskarżony przez prokuraturę o zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Mężczyzna mieszkał w Głuchowie koło Łańcuta na Podkarpaciu w jednym domu wraz z żoną oraz między innymi jej siostrą, 25-letnią Joanną R. 31 sierpnia 2023 roku B. wywiózł szwagierkę w ustronne miejsce pod pozorem zbierania pokrzyw. Tam ją udusił.

Później, gdy rodzina zawiadomiła policję o zaginięciu kobiety, pomagał w jej poszukiwaniach.

Po zabójstwie Grzegorz B. zabrał kilka przedmiotów należących do kobiety między innymi torebkę, dowód osobisty, telefony komórkowe (prywatny i służbowy) oraz 300 złotych w gotówce.

Sąd skazał go na dożywocie, obrona się odwołała

W grudniu 2025 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał go nieprawomocnie na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo szwagierki Joanny R., z pobudek seksualnych i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Sąd orzekł też wobec oskarżonego pozbawienie na okres 10 lat praw publicznych. Zasądził również od niego na rzecz rodziny Joanny R. zapłatę łącznie 320 tysięcy złotych zadośćuczynienia (dla czterech osób po 30 tysięcy złotych, dla dwojga - po 50 tysięcy złotych i dla jednej 100 tysięcy złotych).

Od wyroku sądu pierwszej instancji, który jest zgodny z wnioskiem prokuratora i oskarżycieli posiłkowych, odwołała się obrona. Wniosła o zmianę kwalifikacji prawnej czynu i korektę wysokości orzeczonej kary, która - jej zdaniem - jest rażąco wysoka.

Mecenas Sławomir Jamróz w zastępstwie obrończyni oskarżonego mecenas Anny Pary przekonywał w czasie rozprawy apelacyjnej, że działanie na tle seksualnym nie zostały w sposób jednoznaczny udowodnione. W związku z tym przyjęta kalifikacja prawna czynu, że działał z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, została przyjęta wadliwie.

Natomiast prokurator Arkadiusz Jarosz udowadniał w obu instancjach, że oskarżony zaplanował zabójstwo i działał z motywacji seksualnej. Mają o tym świadczyć między innymi ślady znalezione na ciele ofiary i zachowanie sprawcy.

W apelacji podkreślał także, że przyjęta kwalifikacja prawna jest słuszna, a orzeczona kara adekwatna. Jak mówił, jedyną okolicznością, która przemawia na korzyść Grzegorza B., jest jego dotychczasowa niekaralność. Wniósł o nieuwzględnienie apelacji obrony i utrzymanie wyroku z pierwszej instancji.

Wyrok w czwartek

Sąd odwoławczy postanowił w poniedziałek, ze względu na zawiłość sprawy, odroczyć ogłoszenie wyroku do czwartku 19 listopada.

Grzegorza B. nie było w poniedziałek w Sądzie Apelacyjnym. Nie było go także na ogłoszeniu wyroku w sądzie I instancji w grudniu 2025 roku. Przed sądem okręgowym przyznał się do winy i w ostatnim słowie przeprosił rodzinę ofiary.

Grzegorz B. nie był wcześniej karany.

Biegli powołani w śledztwie, stwierdzili na podstawie badań sądowo–psychiatrycznych Grzegorza B., że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu był poczytalny, to znaczy był zdolny do właściwego rozpoznania znaczenia swoich czynów i właściwego pokierowania swoim postępowaniem. Nie rozpoznali u niego ani choroby psychicznej, otępienia ani upośledzenia umysłowego.

Uznali natomiast, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia podobnego czynu zabronionego o wysokim stopniu społecznej szkodliwości w przyszłości, dlatego wskazali, że Grzegorz B. powinien odbywać karę w systemie terapeutycznym. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Przemoc seksualnaPrzemoc wobec kobietPodkarpacieWyroki sądowe w PolsceZabójstwo
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