Ranił nożem 12-latkę, dziewczynka częściowo straciła wzrok. Jest decyzja sądu

16-latek podejrzewany jest o zranienie nożem 12-latki
Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie o skierowaniu 16-latka podejrzanego o atak na 12-latkę do schroniska dla nieletnich (materiał z 16.11.2023)
Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok dla Kyryło H., który w 2023 roku zaatakował 12-letnią Anastazję i ranił ją nożem w głowę i szyję. Był oskarżony o usiłowanie zabójstwa i skazany na 11 lat więzienia, jednak jego obrońca odwołał się od wyroku. Wyrok został podtrzymany i jest już prawomocny.

Wyrok zapadł w poniedziałek przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie. Podtrzymano rozstrzygnięcie z 2025 roku, w ramach którego Kyryło H. został uznany za winnego i skazany na 11 lat więzienia, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i 60 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Kyryło H. nieprawomocnie skazany

Sąd pierwszej instancji uznał, że Kyryło H. jest winny usiłowania zabójstwa i wymierzył mu za to wyrok 11 lat pozbawienia wolności. Do tej kary wlicza się okres, który nastolatek spędził w areszcie od 14 października 2023 roku.

Rzeszowski sąd orzekł również wobec młodego mężczyzny ośmioletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Czas ten będzie liczył się od momentu wyjścia przez H. z więzienia.

To jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich 25 lat. Jest wyrok

"Oddał dwa celne strzały w głowę". 20-latek usłyszał wyrok

Oprócz tego sąd orzekł odszkodowanie w wysokości 60 tysięcy złotych dla pokrzywdzonej. Odstąpił jednak od obciążania 18-latka kosztami sądowymi, bo nie posiada on żadnych dochodów.

Prokuratura domagała się wobec oskarżonego kary 12 lat więzienia.

Anastazja była przypadkową ofiarą

W październiku 2023 r. 16-letni wówczas Kyryło H. zaatakował na ulicy 12-letnią Anastazję i zadał jej nożem kilka ciosów w szyję i głowę. Dziewczynka przeszła kilka operacji, ale na jedno oko nie widzi.

Zarówno poszkodowana, jak i napastnik są obywatelami Ukrainy. Według nieoficjalnych informacji mieszkali w tym samym bloku w Rzeszowie, ale się nie znali i Anastazja była przypadkową ofiarą.

Kyryło H. został zatrzymany dzień po ataku. Podczas przesłuchania odmówił odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do popełnienia czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Na późniejszym etapie postępowania przyznał się do postawionych mu zarzutów i złożył krótkie wyjaśnienia, ale po uzupełnieniu prokuratorskich zarzutów oświadczył, że nie wie, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego czynu.

Kyryło H. został skazany za próbę zabójstwa 12-latki
Kyryło H. został skazany za próbę zabójstwa 12-latki
W schronisku dla nieletnich sprawiał problemy

W chwili popełnienia przestępstwa Kyryło H. był niepełnoletni, dlatego w grudniu 2023 roku trafił do schroniska dla nieletnich w warunkach wzmożonego nadzoru wychowawczego. Sprawiał problemy i po osiągnięciu pełnoletności został przeniesiony do aresztu.

Rzeszów. Miejsce ataku na 12-latkę
Rzeszów. Miejsce ataku na 12-latkę
Został przebadany przez biegłych, którzy uznali, że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu był poczytalny. Kyryło H. nie był wcześniej karany.

Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
