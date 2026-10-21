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Rzeszów

W bagażu miał chronionego żółwia. Próbował wwieźć go do Polski

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Spreparowany żółw szylkretowy
28-latek miał w bagażu spreparowanego żółwia szylkretowego
Źródło wideo: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
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Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali na granicy z Ukrainą spreparowanego żółwia szylkretowego. 28-letni obywatel Ukrainy próbował wwieźć go do Polski bez wymaganych zezwoleń. Mężczyźnie może grozić za naruszenie przepisów do pięciu lat więzienia.

O niecodziennym odkryciu poinformowała w środę Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Jak przekazano w komunikacie, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej odkryli w bagażu 28-letniego obywatela Ukrainy spreparowanego żółwia szylkretowego.

Spreparowany żółw szylkretowy
Spreparowany żółw szylkretowy
Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Do pięciu lat więzienia

Mężczyzna próbował wjechać do Polski. Jak poinformowała izba, 28-latek nie posiadał jednak "wymaganych dokumentów, potwierdzających legalność przewozu okazu".

"Żółw szylkretowy należy do gatunków objętych ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), regulującej międzynarodowy handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt. Na przewóz takich okazów przez granicę UE wymagane są odpowiednie zezwolenia, których podróżny nie posiadał" - wyjaśniła Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Spreparowany żółw szylkretowy
Spreparowany żółw szylkretowy
Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Jak czytamy w komunikacie, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody "funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali spreparowanego żółwia do dalszego postępowania". Przedstawiciele izby podkreślili, że ochroną konwencji CITES "objęte są nie tylko żywe okazy roślin i zwierząt, ale także wypchane zwierzęta i trofea myśliwskie czy wyroby ze skór, kości, rogów i zębów zwierząt".

28-latkowi może grozić kara więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.

Nielegalne polowania dla biżuterii z żółwich pancerzy

Żółw szylkretowy uznawany jest za gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Eksperci z amerykańskiej Narodowej Służby Rybołówstwa Morskiego (NOAA Fisheries) podkreślają na swojej stronie, że zwierzętom tym zagrażają przede wszystkim polowania prowadzone ze względu na ich piękny pancerz. Niektórzy wykorzystują go do produkcji biżuterii i drobnych ozdobnych przedmiotów.

Morski żółw szylkretowy
Morski żółw szylkretowy
Źródło zdjęcia: Shutterstock

"Polowania i zabijanie tych zwierząt w celu pozyskiwania pancerzy niemal doprowadziły do wyginięcia gatunku" - zwracają uwagę przedstawiciele NOAA Fisheries. I podkreślają, że międzynarodowy handel produktami pochodzącymi z tych żółwi jest zakazany konwencją CITES, jednak "nielegalne polowania wciąż stanowią zagrożenie dla gatunku".

Dorosłe żółwie szylkretowe osiągają nawet 107 centymetrów długości, a ich masa wynosi między 45 a blisko 70 kilogramów. Zwierzęta te - czytamy na stronie NOAA Fisheries - najczęściej przebywają w przybrzeżnych żerowiskach, szczególnie w dobrze zachowanych rafach koralowych. Dożywają wieku około 50-60 lat.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
żółwŻółwieRzeszówwojewództwo podkarpackiePodkarpacieUkrainazwierzęta
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