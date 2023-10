32-latka zmarła po kilku godzinach pobytu na SOR. Śledztwo zawieszono

32-letnia Justyna źle się poczuła, miała duszności, ból w klatce piersiowej, problemy ze wzrokiem. Tomografia wykazała tętniaka. W szpitalu w Dębnicy zdecydowano o operacji, ale transport do szpitala w Rzeszowie wyruszył dopiero po trzech godzinach. Kobieta zmarła. Był styczeń 2023, ruszyło śledztwo, które właśnie zawieszono z powodu oczekiwania na opinię biegłych.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie narażenia 32-letniej Justyny K. z Dębicy na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez ratowników medycznych oraz personel SOR Szpitala Powiatowego w Dębicy, wskutek czego doszło do nieumyślnego spowodowania jej śmierci.

Rzeczniczka tej prokuratury Hanna Biernat-Łożańska poinfomowała w niedzielę, że prokurator prowadzący sprawę zwrócił się do Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie o sporządzenie opinii w śledztwie przez zespół biegłych lekarzy z zakresu: ratownictwa medycznego, kardiologii, medycyny sądowej i ewentualnie innych specjalności, jeżeli taką potrzebę zgłoszą biegli.

Śledztwo zawieszone, czas oczekiwania na opinię do 1 czerwca 2024

- Z uwagi na długi czas oczekiwania na opinię ekspertów, który uniemożliwia prowadzenie postępowania, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego prokurator zawiesił śledztwo do czasu otrzymania opinii – wyjaśniła prokurator.

Dopytywana o termin otrzymania opinii rzeczniczka odpowiedziała, że zostanie ona sporządzona przez biegłych najdalej w terminie do 1 czerwca 2024 roku. Zastrzegła, że termin został uzgodniony pisemnie z biegłymi, po uprzednim oszacowaniu przez nich obszerności materiału dowodowego oraz czasu potrzebnego do jego analizy i opracowania ekspertyzy. Jak dodała, biegli będą musieli przeanalizować zebrany materiał dowodowy i ocenić prawidłowość postępowania lekarzy i innych pracowników służby zdrowia zajmujących się pokrzywdzoną pacjentką.

Duszności, ból w klatce piersiowej, problemy ze wzrokiem

Wezwani przez męża ratownicy medyczni wykonali badania, m.in. EKG, które wykazało zmiany w pracy serca. Ratownicy zostali też poinformowani przez męża kobiety, że może ona być obciążona zespołem Marfana, należącym do chorób tkanki łącznej i powodującym m.in. tętniaki.

Tomografia o 21.15, transport na operację po północy, o 1.15 śmierć

Jak podawały media, Justyna K. została przewieziona na SOR w Dębicy. Tam przeszła liczne badania, m.in. o godzinie 21.15 wykonano u niej tomografię komputerową, która wykazała, że ma tętniaka rozwarstwiającego tętnicę główną i zdecydowano, że konieczna jest operacja. Pacjentka miała zostać przewieziona do szpitala specjalistycznego w Rzeszowie, ale transport wyruszył dopiero kilka minut po północy.

W drodze, w karetce, doszło u kobiety do zatrzymania akcji serca. Ratownikowi udało się przywrócić ją do życia, ale zdecydowano się jechać na SOR do bliższego Sędziszowa Małopolskiego. Tam jednak, mimo prób ratowania jej życia, kobieta zmarła o godz. 1.15.