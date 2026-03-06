Logo strona główna
Narkotyki w beczkach i pod podwójną podłogą. Są warte ponad trzy miliony

Służby zabezpieczyły ponad 60 kg narkotyków o wartości 3,2 mln zł
Źródło: Podkarpacia Policja
Ponad 60 kilogramów narkotyków znaleziono w pomieszczeniach należących do 27-letniego mężczyzny w powiecie łańcuckim na Podkarpaciu. Były ukryte w zakopanych beczkach i pod podwójną podłogą na strychu. Wartość tych narkotyków na czarnym rynku to 3,2 miliona złotych.

27-latek jest jednym z kilkorga podejrzanych w śledztwie dotyczącym sprowadzania z Hiszpanii narkotyków i handlu nimi w Polsce, które nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie.

Śledztwo rozpoczęło się na początku 2024 roku. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie gromadzili wówczas materiał dowodowy dotyczący nielegalnego procederu na terenie powiatów jarosławskiego i łańcuckiego. Jak ustalili, narkotyki trafiały na Podkarpacie z Hiszpanii.

W tej sprawie zatrzymano 44-letniego mieszkańca powiatu jarosławskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli wówczas blisko 14 kilogramów marihuany i pół kilograma haszyszu.

Współpraca z policją w Hiszpanii

W listopadzie 2024 roku sprawę przejęli śledczy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Postępowanie dotyczyło przemytu znacznych ilości narkotyków w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Do współpracy włączono także hiszpańskie organy ścigania. Kolejne zatrzymania miały miejsce w kwietniu 2025 roku – wtedy policjanci przejęli 20 kilogramów narkotyków. Jesienią tego samego roku znaleźli następne 18 kilogramów marihuany oraz ponad 450 tysięcy złotych w różnej walucie.

Ponad 60 kilogramów narkotyków i arsenał w domu podejrzanego

W połowie lutego 2026 roku, podczas przeszukania jednej z posesji w powiecie łańcuckim, funkcjonariusze odnaleźli ponad 60 kilogramów narkotyków – marihuanę, kokainę i haszysz. Ich czarnorynkowa wartość została oszacowana na ponad 3,2 miliona złotych. Policjanci zabezpieczyli również mienie o wartości przekraczającej pół miliona złotych.

Służby zabezpieczyły ponad 60 kg narkotyków o wartości 3,2 mln zł
Źródło: Podkarpacka Policja

W akcji, prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, uczestniczyli policjanci z rzeszowskiej komendy wojewódzkiej, funkcjonariusze CBŚP, Służby Celno-Skarbowej, a także technik kryminalistyki z komendy w Łańcucie. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym georadar i urządzenia rentgenowskie. Psy służbowe pomogły odnaleźć skrytki z narkotykami – część z nich była ukryta w beczkach zakopanych w ziemi, inne pod podwójną podłogą na strychu.

Podczas działań policja zabezpieczyła także przedmioty przypominające broń palną, broń automatyczną, 500 sztuk amunicji oraz ponad 16 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Skrytki znajdowały się w podwójnej podłodze
Źródło: Podkarpacka Policja

Zarzuty dla dziewięciu osób

Dotychczas zarzuty usłyszeli 44-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego oraz 27-latek z powiatu łańcuckiego – obaj podejrzani są o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Pozostałe siedem osób, w tym cztery kobiety i trzech mężczyzn, usłyszało zarzuty udziału w grupie oraz zarzuty dotyczące prania pieniędzy i utrudniania śledztwa.

Opracowała Martyna Sokołowska

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Podkarpacka Policja

RzeszówPodkarpaciePolicjaNarkotyki
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica