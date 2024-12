Opozycję martwi deficyt

Dyskusję nad WPF rozpoczął szef klubu radnych PiS Jerzy Jęczmienionka. "To, co nas bardzo martwi, to fakt, że deficyt to ponad 171 mln zł, to co jeszcze bardziej niepokojące, to deficyt bieżący, który wynosi 25 mln zł. To niedobra praktyka, która powoduje, że w ciągu roku brakuje na bieżące wydatki. Bardzo często musimy zastanawiać się, z czego rezygnować, by budżet się spinał" - argumentował Jęczmienionka i zaproponował korektę budżetu.