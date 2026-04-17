"Radioaktywne jedzenie dla psa". Policja szuka autorki nagrania

Sprawę wyjaśnia rzeszowska policja
Rzeszów
Źródło: Google Earth
Policja szuka osoby, która miała znęcać się nad psem. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak przygotowuje dla zwierzęcia "radioaktywne jedzenie" złożone z odpadów kuchennych i chemikaliów. Publikacja filmu wywołała falę oburzenia wśród internautów.

Chodzi o nagranie, które kilka dni temu pojawiło się w mediach społecznościowych. Autorka pokazuje na nim, jak przygotowuje "radioaktywne jedzenie dla psa". Do sporządzenia mikstury wykorzystuje między innymi chemikalia, cytrynę i kuchenne odpady. Tak przygotowaną mieszkankę podaje psu. W nagraniu słychać dziewczęcy głos.

Nagranie bardzo szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Widzowie komentowali, że wideo może przedstawiać znęcanie się nad zwierzęciem, a niektórzy apelowali o natychmiastowe zgłoszenie sprawy policji. 

Źródło: facebook.com/llitewka

Urzędnicy reagują

Na bulwersujące nagranie zareagowały również władze Rzeszowa. Wiceprezydent miasta Krzysztof Stańko poinformował, że sprawa została zgłoszona do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

"Takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne i wymagają stanowczej reakcji. Na ten moment nie mamy pewności, czy osoba widoczna w nagraniu jest mieszkańcem Rzeszowa, jednak wierzymy, że służby szybko ustalą sprawcę. Apelujemy do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o przekazanie ich policji. Każdy sygnał może okazać się istotny. Nie ma zgody na przemoc" - czytamy we wpisie na oficjalnym profilu miasta "Rzeszów - stolica innowacji" na Facebooku.

Szkoła komentuje

Choć nie wiadomo, kiedy i gdzie dokładnie materiał został nagrany, internauci rozpoczęli jego analizę, próbując ustalić tożsamość autorki. W sieci pojawiły się sugestie, że może nią być uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie. W reakcji na te doniesienia przedstawiciele szkoły opublikowali oświadczenie na Facebooku, w którym poinformowali:

"W związku z łączeniem naszej szkoły z działalnością anonimowego użytkownika mediów społecznościowych publikującego patotreści z udziałem zwierząt, szkoła złożyła zawiadomienie na policję" - podano.

Źródło: Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie

Apel policji

Sprawę prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Komputerową przy wsparciu Centrum Przestępczości Komputerowej Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusze próbują ustalić tożsamość kobiety, która miała znęcać się nad psem, oraz osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie nagrania w sieci. Apelują też do osób, które mają jakieś informacje w tej sprawie o przekazywanie ich rzeszowskiej policji (telefon do dyżurnego to 47 82 133 10) lub dzwoniąc pod ogólnopolski numer 112.

