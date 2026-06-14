Rzeszów "Radioaktywne jedzenie dla psa". Apel policji w sprawie nagrania Martyna Sokołowska |

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Będzie zakaz trzymania psów na uwięzi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Rzeszowie

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Chodzi o nagranie, które w połowie kwietnia pojawiło się w mediach społecznościowych. Autorka pokazuje na nim, jak przygotowuje "radioaktywne jedzenie dla psa". Do sporządzenia mikstury wykorzystuje między innymi chemikalia, cytrynę i kuchenne odpady. Tak przygotowaną mieszkankę podaje psu.

Policja szuka właściciela lub właścicielki psa Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie

Rzeszowska policja przekazała, że mimo prowadzonego postępowania nie potwierdzono, aby do znęcania się nad psem doszło na terenie miasta lub powiatu. "Śledczy pracujący nad wyjaśnieniem okoliczności sprawy nie ustalili, aby do przestępstwa doszło na terenie Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego, niemniej jednak nadal ustalają właściciela psa i autora nagrania" - poinformowali funkcjonariusze.

Nagranie pokazujące znęcanie się nad psem wzbudziło oburzenie internautów. W sieci zaczęto sugerować, że jego autorką może być uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie. Szkoła zareagowała oświadczeniem opublikowanym na Facebooku: "W związku z łączeniem naszej szkoły z działalnością anonimowego użytkownika mediów społecznościowych publikującego patotreści z udziałem zwierząt, szkoła złożyła zawiadomienie na policję" - poinformowano.

Zareagowali też urzędnicy. Wiceprezydent Rzeszowa Krzysztof Stańko o sprawę bulwersującego nagrania zgłosił do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

Policja szuka właściciela lub właścicielki psa Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie

Apel policji

Policjanci zwracają się z apelem do wszystkich osób, które rozpoznają zwierzę lub mogą mieć istotne informacje w tej sprawie. Zgłoszenia można przekazywać całodobowo w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 13, pod numerami telefonów 47 821 33 11 lub 47 821 33 12, a także mailowo na adres: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl.

Funkcjonariusze zapewniają anonimowość wszystkim osobom udzielającym informacji.

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