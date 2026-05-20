Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Z analizy przeprowadzonej przez Wirtualną Polskę wynika, że Zbigniew Ziobro w ubiegłym roku otrzymywał miesięcznie ryczałt na prowadzenie biura poselskiego w Rzeszowie w wysokości nieco ponad 23 tysięcy złotych. Nie zatrudniał w nim żadnego pracownika. Jak podaje portal, rozliczenie wydatków za ubiegły rok przygotowała mu księgowa z biura rachunkowego w Warszawie.
Poza ryczałtem Zbigniew Ziobro miał do wydania nierozliczoną kwotę z lat 2023-2024. To 97 tysięcy złotych.
Wśród zakupów na prowadzenie biura poselskiego nie dominują te związane ściśle z pracą biurową, a bardziej reporterską. Były minister sprawiedliwości zakupił między innymi kamerę, mikrofon bezprzewodowy, gimbal, dwa translatory AI i plecak podróżny. Jak podaje Wirtualna Polska, powołując się na rozliczenie za 2025 rok, sprzęty powinny dalej być na wyposażeniu rzeszowskiego biura.
Ponadto na obsługę administracyjną biura wydano 29 tysięcy złotych, natomiast najwięcej, bo aż 186 tysięcy złotych na wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło.
Były minister sprawiedliwości sporo również podróżował. Przejazdy samochodem kosztowały go 45,5 tysiąca złotych, taksówki - 3,4 tysiąca złotych. Wirtualna Polska podaje, że drugą, najwyższą pozycją w rozliczeniu był najem lokalu biura w Rzeszowie wraz z mediami i podatkami w kwocie niespełna 46 tysięcy złotych.
Sprawa Zbigniewa Ziobry
Były minister, poseł PiS Zbigniew Ziobro przebywa w USA, dokąd uciekł z Węgier. Dla polskich władz nie jest jasne, na podstawie jakich dokumentów się tam dostał. W związku z toczącym się śledztwem prokuratorskim w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości decyzją polskich władz paszporty Ziobry - zwykły i dyplomatyczny - zostały unieważnione. Oznaczało to, że polityk legalnie mógł podróżować tylko po strefie Schengen, gdyż nie był ścigany międzynarodowo.
Za Ziobrą, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, wydano list gończy. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania nie został jeszcze rozpatrzony przez sąd.
Redaktor naczelny TV Republika poinformował, że Zbigniew Ziobro został komentatorem stacji.