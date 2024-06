Zna go cała Polska, zmieni właściciela

Pomnik Czynu Rewolucyjnego to jedna z wizytówek Rzeszowa. Dyskusje o tym, co z nim zrobić trwają od lat. Formalnie należy do zakonu. Charakterystyczny monument chciało przejąć miasto. Zakonnicy zdecydowali jednak, że przekażą go Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia.