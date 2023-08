Nie żyje dziewiąta osoba z legionellą. Zakażenia w kolejnym regionie Polski

W Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w ciągu ostatniej doby zmarła kolejna osoba zakażona legionellą - dowiedział się reporter TVN24 Mateusz Półchłopek. To osoba w wieku około 90 lat.

Z kolei w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie) wykryto dwa przypadki zakażenia legionellą. To małżeństwo, 53-letni mężczyzna i 54-letnia kobieta.

Jak poinformował nas doktor Adam Stangret z miejscowego szpitala, przebieg zakażenia u osób zakażonych nie był ciężki. - Osoby te zostały przyjęte kilka dni temu z wysoką gorączką, bólami mięśniowo-kostnymi i bólami głowy. W badaniach potwierdzono wysokie parametry zapalne, cechy zapalenia płuc, w badaniach moczu stwierdzono też obecność bakterii legionella. W wyniku wdrożonego leczenia stan pacjentów bardzo się poprawił, dziś przejdą badania kontrolne - powiedział nam doktor Stangret. Dodał, że z wywiadu z chorymi nie wynikało, by w ostatnim czasie byli na Podkarpaciu.

Wkrótce małżeństwo prawdopodobnie zostanie wypisane do domu - to mieszkańcy powiatu ostrowskiego.

Wyniki badań wody

W weekend pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie przeprowadzili płukanie sieci wodociągowej. Jako że bakteria żyje między innymi w takich instalacjach, MPWiK wprowadził do sieci prewencyjnie 20-krotnie większą dawkę chloru niż zwykle. Po dezynfekcji, która rozpoczęła się w sobotę, w niedzielę pracownicy wodociągów przeprowadzili płukanie instalacji, tak by parametry wody wróciły do normy.