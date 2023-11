Niemowlę w szpitalu, rodzice w areszcie. "Obrażenia charakterystyczne dla zespołu dziecka maltretowanego"

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki wystosował zaproszenia do rozmów do szefów Nowej Lewicy, Polski 2050, PSL i Konfederacji w związku z powierzoną mu przez prezydenta Andrzeja Dudę misją tworzenia rządu. Kluby parlamentarne odmówiły jednak spotkania. - Byłoby bezproduktywne, więc nie ma sensu go przeprowadzać - powiedział lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego Morawiecki "montuje koalicję polskich nieszczęść"