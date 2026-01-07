Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Nie zagasił papierosa. Doszło do pożaru, w którym zginęła 14-latka. Informacje z prokuratury

rzeszów pożar
Straż: języki ognia wychodziły poza obrys mieszkania, w całości zadymiona klatka schodowa
Źródło: TVN24
Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące pożaru w jednym z bloków przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie. Jak ustalili śledczy, ogień zapalił się od niedopałka papierosa. W pożarze zginęła 14-latka.

Z ustaleń prokuratury wynika, że 18 czerwca doszło do pożaru w jednym z mieszkań po tym, jak palący się papieros nie został dokładnie zgaszony w popielniczce przez 69-letniego mężczyznę i wypadł na wykładzinę. Pojawił się ogień, który w połączeniu z nagromadzeniem łatwopalnych materiałów oraz brakiem reakcji w początkowej fazie doprowadził do rozprzestrzenienia się pożaru. Otwarte okna i drzwi sprzyjały jego rozwojowi.

W pożarze zginęła 14-letnia dziewczynka, kilka osób trafiło do szpitala, a kilkaset trzeba było ewakuować z budynku.

Do szpitala trafił też 69-latek, który w czasie pożaru został ewakuowany przez strażaków z mieszkania objętego ogniem. Mężczyzna miał poparzone 40 procent ciała, zmarł w szpitalu 12 lipca.

Jak poinformowała prokuratura, śledztwo w sprawie pożaru, które prowadzone było w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób (art. 163 § 2 i 4 kodeksu karnego) umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania karnego – z uwagi na śmierć "osoby podejrzanej", czyli 69-letniego mężczyzny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejna ofiara pożaru bloku w Rzeszowie

Kolejna ofiara pożaru bloku w Rzeszowie

W pożarze bloku zginęła 14-latka. Jest śledztwo

W pożarze bloku zginęła 14-latka. Jest śledztwo

Pożar w Rzeszowie
Pożar w Rzeszowie
Źródło: TVN24
Mieszkanie, w którym doszło do pożaru
Mieszkanie, w którym doszło do pożaru
Źródło: TVN24

Pożar bloku w Rzeszowie

Do pożaru doszło 18 czerwca ubiegłego roku wieczorem w bloku przy ulicy Popiełuszki w Rzeszowie. Jak informowała straż pożarna, ogień pojawił się na czwartym piętrze 12-kondygnacyjnego budynku.

- W piątej minucie od zgłoszenia strażacy zastali mieszkanie w całości objęte ogniem, języki ognia wychodziły poza obrys mieszkania, w całości zadymiona była klatka schodowa - mówił starszy brygadier Grzegorz Wójcicki, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Jak dodał, ogień wychodził z mieszkania z dwóch stron bloku. - Działania gaśnicze prowadzone były w warunkach zerowej widoczności - mówił Wójcicki. Z ogniem do późnej nocy walczyło 83 strażaków.

"Chłopak stoi na parapecie, pewnie nie ma drogi ucieczki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Chłopak stoi na parapecie, pewnie nie ma drogi ucieczki"

Równocześnie z akcją gaśniczą rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców. W sumie ewakuowanych było 250 osób z trzech klatek, 33 potrzebowały pomocy medycznej. 12 osób przekazano zespołom pogotowia, pozostałymi zaopiekowali się strażacy, okrywali ich kocem termicznym, podawali im wodę, czasami także tlen. Pięć osób trafiło do szpitala wojewódzkiego numer 2 przy ulicy Lwowskiej, dwie do szpitala MSW, jedna do szpitala na ulicy Chopina.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Chłopak stoi na parapecie, pewnie nie ma drogi ucieczki"

"Chłopak stoi na parapecie, pewnie nie ma drogi ucieczki"

Pożar bloku w Rzeszowie. Nie żyje 14-latka

Pożar bloku w Rzeszowie. Nie żyje 14-latka

Polska

W pożarze zginęła 14-letnia dziewczynka. Nieprzytomną nastolatkę pomiędzy piętrem 10., a 11. odnalazł ojciec. Dziewczynka została wyniesiona z budynku, a służby medyczne natychmiast podjęły próbę jej reanimacji. Niestety, 14-latka zmarła około godziny 22.30 tego samego dnia.

Pożar budynku wielorodzinnego na ulicy Popiełuszki w Rzeszowie
Pożar budynku wielorodzinnego na ulicy Popiełuszki w Rzeszowie
Źródło: radio.rzeszow.pl/Słuchacz K. Latusek

Po tygodniu wrócili do mieszkań

Klatka schodowa, objęta pożarem, była wyłączona z użytkowania do czasu sprawdzenia instalacji i zakończenia pracy śledczych. Ludzie nie mogli wrócić do mieszkań. Ich dobytku strzegła policja. Do mieszkań wrócili 26 czerwca po tym, jak zezwolił na to nadzór budowlany.

Pożar budynku wielorodzinnego na ulicy Popiełuszki w Rzeszowie
Pożar budynku wielorodzinnego na ulicy Popiełuszki w Rzeszowie
Źródło: radio.rzeszow.pl/M. Domino
Źródło: Google Maps
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
RzeszówpożarPodkarpacieStraż pożarnaSzpitalProkuratura
Czytaj także:
Opady śniegu w Polsce (Przemyśl)
Kolejne opady śniegu. Przybyło miejsc z ostrzeżeniami IMGW
METEO
imageTitle
17-letni Polak w Porto. Gigantyczna klauzula w kontrakcie
EUROSPORT
"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach
FAŁSZ"Masowe protesty" przeciwko interwencji w Wenezueli? Co to za nagrania
Gabriela Sieczkowska
Metropolitan Detention Center na Brooklynie
W takich warunkach przebywa Maduro. "Okropny, zrujnowany i niebezpieczny obiekt"
Świat
shutterstock_2456072345
Obgryzanie paznokci, prokrastynacja, samokrytyka. Zaskakujące, co mózg chce nimi osiągnąć
Zdrowie
Mroz w kolejnych dniach
Siarczysty mróz. Mapy pokazują, gdzie będzie najzimniej
METEO
Bąk, Czarzasty
Co dalej z ustawą o inspekcji pracy? "Lewica chce walczyć"
Polska
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
BIZNES
Pies okazał się jenotem
Chciała pomóc psu, do komendy przywiozła jenota
Olsztyn
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
BIZNES
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę
Olsztyn
Mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia i rozboju
Mężczyźni pobili nastolatka. Zabrali mu słuchawki
Kielce
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
BIZNES
Iga Świątek z kibicami, obowiązki nie kończą się po piłce meczowej
"Jakie dbanie o zawodniczki?". Świątek w najgorszej sytuacji
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Pierwsze podium Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Kupował "najtańsze środki chemiczne", drukował etykiety i sprzedawał drożej
Opole
Nuuk, stolica Grenlandii
Francuskie MSZ: atak USA na Grenlandię nie miałby żadnego sensu
Świat
faktury shutterstock_2205886299
Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm
BIZNES
Inspektorzy znaleźli zamarzniętego szczeniaka
Jedna buda, a w niej cztery psy. Szczeniak zamarzł
Trójmiasto
imageTitle
Horror dla Majchrzaka. Obronił trzy piłki meczowe
EUROSPORT
Iran, kryzys
Media: 36 osób zginęło podczas protestów w Iranie, dziesiątki rannych
Świat
Fukushima, 2021
Telefon z poufnymi danymi stracony na lotnisku w Chinach
Maciej Wacławik
SMARTBrick lego
Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"
BIZNES
imageTitle
Walkower po kilku minutach meczu. Tak dłużej grać nie mogli
EUROSPORT
Kierowca ciągnika był trzeźwy
Wypadki podczas kuligów. Trzy osoby ranne
Poznań
Znaleziono ciała dwóch kobiet w Lipianach
Siekierą zabił dwie kobiety. Wniosek prokuratury
Szczecin
1912N000X CNB LAZZERI CHATBOTY-0004
Wchodzą w te związki z samotności. Skutki mogą być niebezpieczne
Polska
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Odwołane lekcje w szkołach
Olsztyn
Ratownicy medyczni zatrzymali pijanego kierowcę
Wracali od pacjenta, powstrzymali pijanego kierowcę
Szczecin
apteka, leki, farmaceuta
Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami
Piotr Wójcik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica