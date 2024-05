28-letni Mateusz czuł ból w klatce piersiowej. Zmarł tuż po wyjściu ze szpitala

Prokuratura w Rzeszowie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 28-letniego Mateusza O. Mężczyzna zgłosił się do lekarza z bólami w klatce piersiowej. W szpitalu przeszedł badania diagnostyczne. Objawy ustąpiły, a on poczuł się lepiej i został wypisany. Zmarł niedługo później.

Jak powiedział nam prokurator Ciechanowski, śledztwo toczy się w sprawie, a nie przeciwko osobie lub osobom, co oznacza, że nikt do tej pory nie usłyszał zarzutów.

Zgłosił się do lekarza, zmarł po wyjściu ze szpitala

Jak zaznaczył prokurator Ciechanowski, z dotychczas zebranego materiału dowodowego wynika, że 28-letni Mateusz O. zgłosił się 29 kwietnia rano do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej z bólami w klatce piersiowej. Od lekarza otrzymał skierowanie na oddział kardiologiczny. Następnie udał się do pracy, a popołudniu stawił się na izbę przyjęć szpitala MSWiA w Rzeszowie.

- Tam przeprowadzono wobec niego proces diagnostyczny i leczniczy, który doprowadził do ustąpienia objawów i poprawy samopoczucia. Dlatego też pacjent został około godziny 17 wypisany. Po opuszczeniu szpitala udał się na przystanek autobusowy przy ulicy Krakowskiej, znajdujący się w odległości około 50 metrów od szpitala, gdzie doszło u niego do utraty przytomności i zatrzymania krążenia - relacjonował prokurator.

Zmarł mimo reanimacji

Zabezpieczyli dokumentację, sprawdzą monitoring

O komentarz do sprawy chcieliśmy poprosić dyrektora szpitala, do którego zgłosił się 28-latek, ale odesłał nas do rzecznika MSWiA. Ten z kolei poprosił, aby wszelkie pytania w sprawie śmierci młodego mężczyzny kierować do resortu drogą elektroniczną, co też zrobiliśmy. Stanowisko MSWiA w tej sprawie opublikujemy po otrzymaniu odpowiedzi.