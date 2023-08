Legionella. Nie żyje 16 osób, są kolejni zakażeni. Najnowsze dane rzeszowskiego sanepidu

Do tej pory zakażenia wykryto też w województwie małopolskim. Jak informowano w niedzielę, podopieczna prywatnego domu spokojnej starości trafiła do szpitala powiatowego, jej stan określano jako ciężki. Służby poinformowały też o dwóch przypadkach z województwa wielkopolskiego. To małżeństwo, 53-letni mężczyzna i 54-letnia kobieta. Przebywają w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. Jak przekazał w poniedziałek doktor Adam Stangret z miejscowego szpitala, przebieg zakażenia u osób zakażonych nie był ciężki. Od początku roku w Wielkopolsce odnotowano 17 przypadków zakażeń, w tym dwa śmiertelne. - W ciągu ostatnich dwóch tygodni mówimy o sześciu przypadkach, w tym jeden z tych dwóch zgonów nastąpił w ostatnim czasie. To 37-letni mężczyzna, który sporo podróżował - relacjonował we wtorek Łukasz Wójcik, reporter TVN24.