Informują, integrują i patrzą lokalnej władzy na ręce. Bez wsparcia mogą zniknąć

"Jesteśmy częścią kultury polskiej. Warto by było nas dostrzec"

Dodał, że przez 35-lat funkcjonowania Tygodnik Podhalański nigdy nie miał żadnego państwowego wsparcia. - Co więcej, omijane są nasze wydawnictwa, przez działy reklam w spółkach Skarbu Państwa, a chcielibyśmy po prostu sprzedawać reklamę w gazecie, na portalu, właśnie między innymi państwowym spółkom. Tymczasem do nas te pieniądze nie trafiają. One by nas bardzo wsparły. Prawda jest taka, że w wielu krajach europejskich prasa lokalna jest wspierana na różne sposoby. Rozwiązania są. Izba wydawców prasy ma takie rozwiązania i prowadzi na ten temat badania. I można byłoby naprawdę sięgnąć po już takie rozwiązanie, które istnieje w Europie - zwrócił uwagę Jerzy Jurecki. - Państwo polskie nie dostrzega w nas roli takiej chyba, która jest bardzo istotna. My jesteśmy częścią kultury polskiej. Warto by było nas dostrzec - mówił na antenie TVN24.