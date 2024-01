Skatowana Nadia jest już w rodzinie zastępczej. Jej rodzicom grozi do ośmiu lat więzienia

Sześciomiesięczna Nadia, która w październiku ze śladami znęcania trafiła do szpitala w Rzeszowie (woj. podkarpackie), jest już w rodzinie zastępczej. Rodzice dziecka usłyszeli zarzut znęcania się. Cały czas przebywają w areszcie. Na najbliższe dni śledczy zaplanowali czynności w tej sprawie, ale ze względu na jej dobro, nie informują o szczegółach.

- Zanim dziecko trafiło do szpitala przez tydzień przebywało u tych dziadków. Wydaje się rzeczą nieprawdopodobną, żeby oni nie zauważyli pewnych obrażeń na ciele dziewczynki - mówiła nam wtedy Grażyna Krzyżanowska, szefowa Prokuratury Rejonowej w Jaśle, wyjaśniając decyzję sądu.

Zarzuty dla rodziców

Ojciec dziewczynki nie przyznał się, matka przyznała się częściowo. Oboje złożyli wyjaśnienia, ale - ze względu na dobro dziecka i charakter sprawy - prokuratura nie ujawnia ich treści. Grozi im do ośmiu lat więzienia. Oboje decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.

Prokuratura sprawdza, jak działał GOPS

Do odrębnego postępowania wyłączone zostały materiały, które dotyczą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu. 16 października, trzy dni przed tym, jak dziewczynka trafiła do szpitala, do GOPS wpłynęła informacja o Niebieskiej Karcie. Została założona na wniosek matki dziewczynki, która twierdziła, że jej partner ma stosować wobec niej przemoc.