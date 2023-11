Skatowana czteromiesięczna Nadia wkrótce będzie mogła opuścić szpital. Sąd zdecydował, że nie trafi do dziadków

Czteromiesięczna Nadia, która ze śladami znęcania trafiła się do szpitala w Rzeszowie, nie trafi pod opiekę dziadków. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Jaśle przychylając się do wniosku prokuratury. Dziewczynka - zanim trafiła pod opiekę lekarzy - przebywała kilka dni u dziadków. - Niemożliwe, że nie zauważyli obrażeń - komentuje szefowa Prokuratury Rejonowej w Jaśle.

Decyzja co do przyszłości Nadii zapadła w Sądzie Rejonowym w Jaśle we wtorek (21 listopada). Wniosek o opiekę nad dzieckiem złożyli rodzice matki Nadii, która usłyszała zarzut znęcania się nad córką. Kobieta razem z czteromiesięcznym dzieckiem mieszkała u swoich rodziców od kilku dni po tym, jak wyprowadziła się od swojego partnera. Babcia dziewczynki jest pielęgniarką.