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Rzeszów

Czteromiesięczna Nadia miała urazy rąk, nóg i głowy. Proces ruszy od nowa

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Dziewczynka przebywa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie
Czteromiesięczna dziewczynka w szpitalu z obrażeniami (23.10.2023)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Rodzice skatowanej Nadii ponownie staną przed sądem. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uchylił nieprawomocny wyrok, który matkę skazał za znęcanie nad córką, a ojca za bierność wobec jej zachowania. Dziewczynka trafiła do szpitala z urazem głowy i połamanymi kończynami.

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł przed Sądem Okręgowym w Krośnie 11 kwietnia 2025 roku.

Za spowodowanie obrażeń u Nadii sąd uznał winną jej matkę, Magdalenę K. Według ustaleń śledczych kobieta miała rzucać dzieckiem, gwałtownie je szarpać, potrząsać i mocno ściskać. W wyniku tych działań dziewczynka doznała licznych zasinień i otarć naskórka, złamań prawej kości udowej i przedramienia, a także poważnego urazu głowy, który zagrażał jej życiu.

Do przemocy - jak ustalili śledczy - miało dochodzić w okresie od 2 sierpnia do 19 października 2023 roku.

Ojciec dziewczynki, Artur K., został skazany na półtora roku więzienia. Sąd ustalił, że mężczyzna nie podjął żadnych działań, by ochronić córkę i nie reagował, gdy matka znęcała się nad dzieckiem.

Apelację od wyroku złożyli obrońca oskarżonej oraz Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaśle. We wtorek (16 czerwca) Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu w Krośnie.

Dziewczynka przez kilka tygodni przebywała w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie
Dziewczynka przez kilka tygodni przebywała w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie
Źródło zdjęcia: TVN24

Nadia miała połamane kończyny i uraz głowy

Maleńka Nadia została przewieziona w październiku 2023 roku karetką ze szpitala w Jaśle do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie z ciężkimi obrażeniami: urazami głowy, złamaniami nóg i rąk. Lekarze stwierdzili u dziewczynki zespół dziecka maltretowanego - była nadpobudliwa i lękliwa.

Szpital zawiadomił policję, a dziecko trafiło na stół operacyjny, a następnie na oddział neurologiczny z uwagi na wykryte urazy głowy. Później przez pewien czas było utrzymywane w śpiączce farmakologicznej.

Pod koniec 2023 roku, z uwagi na dalszy proces leczenia związanego z urazami neurologicznymi głowy, Nadia została przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Po opuszczeniu szpitala trafiła do rodziny zastępczej.

Dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej

Sąd ograniczył, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, władzę rodzicielską obojgu rodzicom dziecka. Do opieki nad dziewczynką została wyznaczona rodzina zastępcza.

Matka Nadii chciała, żeby dzieckiem zaopiekowali się dziadkowie, jednak Sąd Rejonowy w Jaśle nie wyraził na to zgody.

- Zanim dziecko trafiło do szpitala, przez tydzień przebywało u tych dziadków. Wydaje się rzeczą nieprawdopodobną, żeby oni nie zauważyli pewnych obrażeń na ciele dziewczynki - mówiła nam wtedy Grażyna Krzyżanowska, szefowa Prokuratury Rejonowej w Jaśle, wyjaśniając decyzję sądu.

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Rodzina miała Niebieską Kartę

Magdalena i Artur K. mieszkali z Nadią w jednej z podjasielskich wsi. Kobieta wprowadziła się z córką do domu rodziców 13 października. Wcześniej powiadomiła policję, że partner się nad nią znęca. Funkcjonariusze założyli rodzinie Niebieską Kartę.

Po tygodniowym pobycie u rodziców Magdalena K. przywiozła dziecko do szpitala w Jaśle. Kobieta twierdziła, że Nadia wypadła jej z rąk. Dziewczynka została przetransportowana do Rzeszowa. Szpital powiadomił policję, a następnie sprawą zajęła się prokuratura.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dzieckoPodkarpacieSzpitalProkuraturaPrzemoc domowa
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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