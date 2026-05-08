Rzeszów Nie jak w Warszawie czy Poznaniu, ale wciąż dobrze. Tak płacą w Rzeszowie Martyna Sokołowska |

Rzeszów

Kluczowe fakty: Rzeszów wyróżnia się na mapie Polski przede wszystkim jednoosobowymi zarządami swoich miejskich spółek, co znacznie obniża koszty ich funkcjonowania.

Zarobki i premie są dalekie od najwyższych w Polsce.

Najlepiej zarabiający prezes wsławił się niedawno tym, że zamówił dziewięć służbowych aut osobowych dla siebie, asystentki i innych pracowników. Poszło na to 1,3 miliona złotych. Auto pana prezesa kosztowało ponad 300 tysięcy złotych.

Sprawdziliśmy zarobki zarządów w miejskich spółkach w największych polskich miastach.

Wynagrodzenie prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka zostało określone w 2021 roku uchwałą Rady Miasta Rzeszowa, która podjęła decyzję w sprawie ustalenia wysokości jego pensji. Zgodnie z przyjętymi przepisami Fijołek otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 770 zł brutto. Do tego doliczany jest dodatek funkcyjny w kwocie 2 980 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 4 125 zł. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prezydentowi przysługuje także dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego, co daje dodatkowo 2 154 zł. W sumie prezydent Rzeszowa miesięcznie zarabia 20 029 zł brutto miesięcznie.