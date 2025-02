Nie wysłał karetki, 73-latek zmarł. Dyspozytor oskarżony

Przed sądem w Rzeszowie stanie 37-letni dyspozytor medyczny Dawid C, oskarżony o nieumyślne narażenie człowieka na niebezpieczeństwo. Według ustaleń prokuratury nie wysłał on karetki do dzwoniącego po pomoc 73-letniego mieszkańca Rzeszowa obciążonego kardiologicznie, który wcześniej zasłabł i chwilowo stracił świadomość. Kilka godzin później mężczyzna zmarł.

Nie zadysponował karetki do pacjenta

Dodał, że wobec takich ustaleń Dawid C. nie zadysponował zespołu ratownictwa medycznego do pacjenta, polecił mu natomiast, aby w razie pojawienia się dolegliwości ponownie zadzwonił na numer alarmowy.

Śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci

W efekcie prokuratura oskarżyła Dawida C. o to, że jako dyspozytor medyczny, na którym ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, nieumyślne naraził pacjenta na niebezpieczeństwo. Dawid C. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Nie był dotychczas karany, a za zarzucany mu czyn grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.